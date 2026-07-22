برلماني: زيادة الاحتياطي الاستراتيجي تعزز استقرار الأسواق وتحمي المواطنين

أكد النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن إعلان رئيس الوزراء بشأن زيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع المختلفة يمثل رسالة طمأنة للمواطنين، ويعكس حرص الدولة على الاستعداد المبكر لمواجهة أي تطورات قد تؤثر على حركة التجارة أو سلاسل الإمداد.

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، إن الحكومة تعمل على زيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية المتنوعة ومختلف السلع تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.

توفير احتياطيات كافية من السلع الأساسية

وأشار نظير في تصريحاته إلى أن توفير احتياطيات كافية من السلع الأساسية يسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار ويحد من أي محاولات للاستغلال أو الاحتكار، لافتًا إلى أن الدولة تمتلك رؤية واضحة لإدارة الأزمات بكفاءة.

وأضاف أن استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان توافر السلع والوقود يؤكد أن الأمن الغذائي والطاقي يأتيان على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية.