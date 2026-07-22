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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

فوائد غير متوقعة للأطعمة الحارة

الأطعمة الحارة
الأطعمة الحارة
اسماء محمد

تعد الأطعمة الحارة من الإضافات التي لا يحبها عدد كبير من الأشخاص ولكنها غنية بالفوائد.

ووفقا لموقع مايو كلينك نكشف لكم الفوائد العديدة للأطعمة الحارة

عزز عملية الأيض لديك

 فقد ثبت أن الكابسيسين، المركب المسؤول عن حرارة الفلفل، يزيد من قدرة الجسم على حرق السعرات الحرارية لذا، فإن زيادة مستوى التوابل في طعامك قد يُحفز عملية الأيض لديك.

تقليل الالتهاب

إذا كنت تعتقد أن فوائد الكابسيسين تقتصر على حرق السعرات الحرارية، فأنت مخطئ ويُعدّ تقليل الالتهاب ميزة أخرى لهذا المركب فقد ثبت أن الكابسيسين يُحارب الالتهاب المزمن منخفض الدرجة، وهو أحد أعراض اضطرابات التمثيل الغذائي مثل السمنة وداء السكري من النوع الثاني.

اندفاع الإندورفين

تُحفّز الأطعمة الحارة إفراز الإندورفين، وهي هرمونات السعادة التي تُحسّن مزاجك لذا في المرة القادمة التي تشعر فيها بالإحباط، جرّب استبدال الشوكولاتة بأجنحة دجاج حارة.

نظف جيوبك الأنفية

قد يكون القليل من الحرارة هو الحل الذي تحتاجه، سواءً كان ذلك بسبب نزلة برد عادية أو حساسية موسمية تُسبب لك احتقان الأنف فالأطعمة الحارة تعمل كمزيل طبيعي للاحتقان، مما يساعد على فتح ممرات الأنف وتخفيف هذا الاحتقان المزعج وقد يكون طبق من الحساء الحار هو ما وصفه الطبيب.

إضفاء الإثارة لحياتك

 صحيح أن فوائد التوابل مغرية، لكن ليس عليكَ استخدام كمية كبيرة من الفلفل الحار في كل وجبة وابدأ تدريجيًا بإضافة رشة قرفة إلى الشوفان في الصباح أو تقليب بعض رقائق الفلفل الحار في صلصة المكرونة و يمكنك زيادة الحرارة تدريجيًا دون إفراط مع ازدياد قدرتك على تحملها.

الأطعمة الحارة فوائد الأطعمة الحارة الأندروفين التوابل داء السكري

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