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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إنجاز للقطاع الصحي بالغربية.. وحدة طب أسرة شبراتنا تحصل على الاعتماد المبدئي وفق معايير الجودة القومية GAHAR

صحة الغربية
صحة الغربية
الغربية أحمد علي

أعلن اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، حصول وحدة طب أسرة شبراتنا على الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، وذلك ضمن أحدث قرارات اللجنة العليا لاعتماد المنشآت الصحية، بعد استيفائها معايير الجودة القومية، في خطوة جديدة تعكس ما يشهده القطاع الصحي بالمحافظة من تطوير مستمر للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية الأولية.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن حصول وحدة طب أسرة شبراتنا على الاعتماد المبدئي يمثل ثمرة للجهود المبذولة في تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى ورفع كفاءة الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن المحافظة تواصل دعم جميع المنشآت الصحية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة ومتميزة للمواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأضاف اللواء الدكتور علاء عبد المعطي أن الاعتماد يعد محطة مهمة في مسيرة تطوير المنظومة الصحية، وليس هدفًا في حد ذاته، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في توفير الدعم اللازم للمنشآت الصحية لتأهيلها للحصول على الاعتماد، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتعزيز كفاءة مؤسسات الرعاية الصحية.

رفع كفاءة الخدمات 

ووجّه محافظ الغربية الشكر والتقدير إلى الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، وفريق إشراف المديرية، وإشراف الإدارة الصحية التابع لها الوحدة، وجميع الأطقم الطبية والتمريضية والإدارية والعاملين بوحدة طب أسرة شبراتنا، تقديرًا لجهودهم التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدًا استمرار العمل بروح الفريق من أجل حصول المزيد من المنشآت الصحية بالمحافظة على الاعتماد، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة لأهالي الغربية.

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