باستخدام قاذفات.. الولايات المتحدة تبلغ إسرائيل عزمها تصعيد هجماتها على إيران

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل نيتها تصعيد عملياتها العسكرية ضد إيران خلال الفترة المقبلة.

وذكرت الهيئة في تقرير لها أن واشنطن أبلغت تل أبيب بأنها تتجه إلى زيادة وتيرة هجماتها على أهداف داخل إيران، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية تستعد لتنفيذ غارات جديدة خلال الأيام المقبلة باستخدام قاذفات ثقيلة.

وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة سبق أن شاركت في عملية "زئير الأسد"، التي اعتمدت خلالها على قاذفات استراتيجية أقلعت من بريطانيا وحلقت بشكل مباشر لتنفيذ ضربات ضد مواقع داخل إيران.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن التنسيق الأمني بين الولايات المتحدة وإسرائيل يهدف إلى تمكين الجانب الإسرائيلي من الاستعداد لأي رد محتمل من جانب إيران على التصعيد الأميركي، بما في ذلك احتمال تنفيذ هجمات ضد إسرائيل، وهو ما قد يؤدي إلى استئناف الضربات الإسرائيلية داخل الأراضي الإيرانية.