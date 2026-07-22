قدم الشيف ثريا الالفى، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك،طريقة المكرونة البشاميل الجوسي .

طريقة المكرونة البشاميل الجوسي ..



المقادير:

للمكرونة:

500 جم مكرونة قلم

ماء وملح للسلق



للحشوة:



500 جم لحم مفروم

بصلة كبيرة مفرومة

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمنة

ملح، فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة بهارات لحمة

رشة قرفة (اختياري)

للبشاميل الجوسي:

4 ملاعق كبيرة زبدة

4 ملاعق كبيرة دقيق

1 لتر لبن

1 كوب شوربة أو ماء ساخن (ده سر إنه يطلع جوسي)

ملح وفلفل أسود

رشة جوزة الطيب (اختياري)

2 ملعقة كبيرة قشطة أو ½ كوب كريمة طبخ (اختياري لزيادة الكريمية)



الطريقة لعمل البشاميل الجوسي..



اسلقي المكرونة نصف سلقة فقط ثم صفيها.

شوحي البصل في الزيت، ثم أضيفي اللحم وقلبيه حتى ينضج، ثم تبليه.

للبشاميل: ذوبي الزبدة، أضيفي الدقيق وقلبيه دقيقة، ثم أضيفي اللبن تدريجيًا مع التقليب، وبعده الشوربة أو الماء الساخن حتى يصبح القوام سائلًا قليلًا، ثم تبليه وأضيفي القشطة أو الكريمة إذا رغبتِ.

اخلطي نصف كمية البشاميل مع المكرونة.

في صينية: ضعي نصف المكرونة، ثم اللحم، ثم باقي المكرونة.

اسكبي باقي البشاميل على الوجه، ويمكن رش جبنة موزاريلا أو رومي مبشور.

اخبزيها في فرن ساخن على 180°م لمدة 35–45 دقيقة، ثم شغلي الشواية 5 دقائق حتى يحمر الوجه.

