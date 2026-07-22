لوفيجارو: مباراة مصر والأرجنتين ضمن أمتع 5 مباريات في كأس العالم 2026

أكدت صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية أن مباراة مصر والأرجنتين في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 تُعد ضمن أمتع خمس مباريات شهدتها البطولة.

وفي مقال بعنوان "فرنسا - إنجلترا، الأرجنتين - مصر... أجمل 5 مباريات في كأس العالم 2026"، كتبت الصحيفة أن «الفراعنة» ظلوا متمسكين بإنجاز تاريخي وشيك لفترة طويلة خلال هذه المواجهة.

وأوضحت الصحيفة أن الهدف السريع الذي سجله ياسر إبراهيم في الدقيقة (15)، أتبعه الهدف الثاني لمصطفى زيكو في الدقيقة (67) من هجمة مرتدة نموذجية، وضعا الأرجنتين — حاملة لقب مونديال 2022 — على شفا الهاوية.

أما «الألبيسيليستي» — ولا سيما ليونيل ميسي الذي صنع هدفاً وسجل آخر — فقد احتفظوا بأفضل ما لديهم للنهاية، كما هو الحال غالباً في هذه البطولة؛ حيث نجح المنتخب الأرجنتيني في تسجيل ثلاثة أهداف متأخرة في الدقائق (79، 83، و90+2)، ليقلب الموازين ويقتنص الفوز في أتلانتا.

وتابعت «لوفيجارو» أنه على الرغم من الجدل حول القرارات التحكيمية، وفترات الراحة (استراحة التبريد)، واللقطات المتكررة لجياني إنفانتينو في المدرجات، إلا أن مونديال 2026 شهد مواجهات كروية رفيعة قدمت عرضاً يستحق هذا الحدث العالمي، في إشارة إلى أجمل خمس مباريات.

وشملت قائمة «لوفيجارو» لأجمل خمس مواجهات في المونديال، إلى جانب مباراة مصر والأرجنتين، كلاً من: مباراة فرنسا وإنجلترا في تحديد المركز الثالث والتي انتهت بنتيجة (4-6)، ومواجهة الأرجنتين والرأس الأخضر في دور الـ 32 (3-2 بعد الوقت الإضافي)، ولقاء المكسيك وإنجلترا في دور الـ 16 (2-3)، بالإضافة إلى مباراة الجزائر والنمسا في دور المجموعات والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (3-3).