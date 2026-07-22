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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رسالة وطنية من البابا تواضروس للأطفال.. «حب مصر» يبدأ من القلوب الصغيرة

رسالة وطنية من البابا تواضروس للأطفال
رسالة وطنية من البابا تواضروس للأطفال
ميرنا رزق

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال لقائه بأطفال ملتقى "لوجوس جونيور" المقام بأكاديمية مار مرقس الرسول بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، درسا وطنيا مميزا، حرص فيه على غرس قيمة حب مصر والانتماء إليها في نفوس الأطفال، مؤكدًا أن بناء الأجيال يبدأ بزرع القيم الصادقة منذ الصغر.

وجاء حديث البابا بعيدًا عن الأسلوب التقليدي، إذ خاطب الأطفال بلغة بسيطة وقريبة من قلوبهم، واصطحبهم في رحلة للتعرف على مصر وتاريخها ومكانتها، في رسالة تؤكد أن حب الوطن ليس مجرد كلمات تُردد، بل شعور يُغرس في النفوس منذ الطفولة.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع رسالة البابا، مؤكدين أن غرس قيم الانتماء والأخلاق في الأطفال هو الطريق الحقيقي لبناء مستقبل أفضل، وأن تأثير هذه الرسائل يبقى في ذاكرة الأطفال لسنوات طويلة، خاصة عندما تصدر من شخص يؤمن بما يقوله ويعبر عنه بصدق.

ورأى متابعون أن حديث البابا تواضروس يعكس محبته العميقة لمصر، وهو ما جعل رسالته تصل بسهولة إلى قلوب الأطفال المشاركين في الملتقى، وكذلك إلى كل من تابع اللقاء عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لتؤكد أن الكلمة الصادقة قادرة على صناعة جيل أكثر وعيًا وانتماءً لوطنه.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني لوجوس جونيور

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