البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، وكافة مؤسسات الدولة، بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو.

وأكدت الكنيسة في تهنئتها أن ثورة 23 يوليو جاءت لتُحقق تطلعات المصريين وآمالهم في حكم وطنهم وتقرير مصيرهم، مشيرة إلى أن ثمارها تتجلى اليوم فيما يحققه الشعب المصري ومؤسسات الدولة من إنجازات في بناء الجمهورية الجديدة، التي وصفتها بأنها دولة متقدمة وقوية، تتمتع بالسيادة، ولها حضور مؤثر على المستويين الإقليمي والدولي، بما يليق بعراقة مصر وشعبها.

واختتمت الكنيسة بيانها بالصلاة إلى الله أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يبارك جميع الجهود الوطنية المخلصة.