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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

امتنعت عن استلام الرقم السري.. براءة محمود سرور من قضية شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
أحمد إبراهيم

قضت محكمةً جنح مستأنف الاقتصادية بجلسة ١٩-٧-٢٠٢٦ ببراءة محمود سرور  مسئول السوشيال ميديا للعديد من  الفنانين ورفض الدعوى المدنية المقامه من المطربة شيرين عبد الوهاب والتي اتهمته بالاستحواذ علي حساباتها باليوتيوب والتيك توك و X والاستيلاء علي مبلغ ٨٦ الف دولار ارباح اغانيها علي تلك الطبيقات ودمت تقرير فني صادر من المدعو /  فاروق يحيى مسئول السوشيال ميديا الحالي لها و صاحب شركة تاج ميديا  يفيد بما سبق ذكره بالشكوى ، واستحصلوا علي حكم اول درجه من محكمه جنح الاقتصاديه بتغريم محمود سرور مبلغ خمسون الف حنيها بخلاف التعويض المدني  

 وامام محكمة استئناف الاقتصادية حضر المستشار شريف حافظ محامي محمود سرور  و دفع بخلو القيد من الاتهام الوارد بالمادة ٢٧ الشارح لإدارة الحساب، وبذلك كيف يعاقب المتهم علي نص مادة غير مقدم من النيابة العامة. 

تفاصيل قضية شيرين ومحمود سرور

كما قدم حوافظ مستندات اكد بها للمحكمه وفقاً لتقرير السيد ضابط مباحث تكتولوجيا المعلومات ورئيس قسم الاختراق الإلكتروني عدم صحة التقرير الفني الخاص المقدم من الشاكيه وان محمود سرور لمً يستحصل علي اي اموال مملوكه للشاكيه شيرين عبد الوهاب ،وانه اعلنها بمحضر رسمي للحضور واستلام الرقم السري الخاص بمرور اليوتيوب ولكنه لم تحضر لاستلامه اضافة ان التيك توك و X  مفتوحان للجميع وليس لهما رقم شري وليس بهما ارباح  و بناءً على ذلك قضت المحكمة ببراءته

والجدير بالذكر ان ذلك الحكم قد انتشر  في يوم واحد انتشاراً سريعاً بالوسط الفني والذي تابعه العديد من الفنانيين منهم _  بسبب ما تتمتع به الفنانه شيرين عبد الوهاب من شهرة ونجوميه ومنهم _ من يعلم محمود سرور جيداً ويثق في امانته وسمعته الطيبة . 

وتناقل العديد من متابعين قضايا المشاهير والوسط الفني تحديداً ان المستشار  شريف حافظ المحامي بالنقض والقاضي بمحكمة الجنايات سابقاً قد انتصر تقريباً لموكليه  في جولاته القانونية  جميعها ومنهم النجمة هيفاء وهبي و  الفنانة القديرة هالة صدقي و المخرج عمر زهران و الفنانة التونسية فريال يوسف والمذيعة لمياء فهمي عبد الحميد والمخرج محمد علي والمخرج كمال منصور والسيناريست عمرو سمير عاطف واحمد عادل نجم الاهلي السابق و العديد من رجال الاعمال وسيدات الاعمال المصريين والعرب ، وقد زاع سيط المستشار شريف حافظ في الفترة الاخيرة لانتصاره للمطربة الاشهر في الشرق الاوسط هيفاء وهبي في حربها ضد نقابة الموسيقين والغاء قرار منعها من الغناء بمصر وصدور حكم لصالحها وايضاً لانتصاره للنجمة المحبوبة هاله صدقي وحصوله علي حكم بالحبس ضد سيدة عربية ثرية زوجة مخرج مشهور. 

وعلق الكثير من المشتغلين في القانون مدحاً وثناءً على مرافعة ومذكرة المستشار شريف حافظ في مذكرة محمود سرور والذي برأته المحكمه من اتهامه بالاستيلاء علي حسابات واموال شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين عبد الوهاب محمود سرور أعمال شيرين عبد الوهاب

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