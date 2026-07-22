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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تحذّر: ذروة ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. ونشاط للرياح يرفع الأمواج بالشواطئ

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026، مؤكدة وصول الارتفاع في درجات الحرارة إلى ذروته على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الأجواء ستكون مائلة للحرارة رطبة في الصباح الباكر، ومحيطة بطقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، وحار رطب على مناطق من السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلاً على معظم المناطق.

شبورة كثيفة ونشاط للرياح والأتربة

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية صباحية في الفترة من الساعة (4 إلى 8 صباحاً) على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنها قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

كما لفتت الهيئة إلى وجود نشاط أحياناً للرياح تتراوح سرعتها بين (30 إلى 35 كم/س) على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، مما يعمل على تلطيف الأجواء خلال فترات الليل على بعض المناطق المكشوفة، فيما قد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد.

اضطراب الملاحة بالشواطئ ورذاذ خفيف

وعلى مستوى الشواطئ، حذرت الأرصاد من نشاط الرياح على بعض شواطئ (السلوم - مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم)، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح بين (1.5 إلى 2.5) متر.

وأضاف البيان وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم ونسب الرطوبة المتوقعة

تسجل القاهرة الكبرى اليوم 39 درجة عظمى (41 محسوسة)، والوجه البحري 38 عظمى (40 محسوسة)، والسواحل الشمالية الغربية 33 عظمى (36 محسوسة)، والسواحل الشمالية الشرقية 35 عظمى (39 محسوسة)، فيما يسجل شمال الصعيد 40 عظمى (42 محسوسة)، وجنوب الصعيد 43 عظمى (44 محسوسة).

وتتراوح نسب الرطوبة العظمى ليلاً بين 80% و85% على القاهرة والوجه البحري، وتصل إلى 95% على السواحل الشمالية، بينما تسجل الرطوبة الصغرى نهاراً بين 35% و40% بالقاهرة، و10% إلى 15% بجنوب الصعيد.

وجددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية مطالبتها للجميع بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة ومتابعة التحديثات الدورية.

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