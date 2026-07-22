عامر العمايرة: الأندية التي تحقق خسائر مُهدّدة بعدم الحصول على الرخصة

أكد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يعلن حتى الآن إجراءات الاستئناف الخاصة برخص الأندية، مُطالبًا بمزيد من الشفافية في هذا الملف قبل إرسال القائمة النهائية للأندية المشاركة إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف).

وقال العمايرة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة CBC: "لجنة التراخيص من المفترض أن تعلن قراراتها يوم 25 يوليو، قبل إرسال أسماء الأندية الحاصلة على الرخص إلى الكاف".

وأضاف: "هل ألغى اتحاد الكرة موعد الاستئناف على التراخيص؟ هذا لم يحدث، وآخر موعد لإبلاغ الكاف بأسماء الأندية الحاصلة على الرخص يتطلب توضيحًا لكيفية منحها ومن حضر اجتماعات اللجنة".

وأشار إلى أن الاتحاد المصري لم يعلن رسميًا خطوات الاستئناف، موضحًا أنه من المحتمل أن يكون قد أخطر بعض الأندية التي تعاني من أزمات بشكل سري، دون إصدار بيان رسمي، رغم أنه كان من المفترض إخطار جميع الأندية بوجود فترة للاستئناف في حال وجود أي ملاحظات على ملفاتها.

وأوضح العمايرة أن كل نادٍ يقدم ميزانيته التي تتضمن الإيرادات والمصروفات، لافتًا إلى أن وجود خسائر مالية قد يحول دون حصول النادي على الرخصة، أو يمنعه من إبرام صفقات جديدة، مؤكدًا أن الاستقرار المالي أحد الشروط الأساسية للحصول على الترخيص.

وتطرق خبير اللوائح إلى ملف النادي الأهلي، قائلًا: "لجنة التراخيص طلبت الاطلاع على القوائم المالية لشركات الأهلي، وهذا مخالف للائحة، لكن النادي أرسل المستندات المطلوبة، وكان من المفترض أن يطلب ذلك من جميع الأندية وليس من الأهلي فقط".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن من حق جميع الأندية معرفة مواعيد الاستئناف والأندية التي لم تحصل على الرخصة، مشددًا على أن اتحاد الكرة مُلزم بإعلان هذه الإجراءات بشفافية حتى تكون جميع الأندية على دراية كاملة بالموقف.