قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
​وزير الخارجية الأمريكي يكشف موقف واشنطن من إجراء تسوية الخلافات مع إيران
اتفاق تاريخي .. ترامب يوافق على منح السعودية برنامجًا نوويًا و«اليورانيوم» في الطريق
«عموتة» يرفض رحيل إمام عاشور ومروان عطية .. ويُطالب الأهلي بتعديل عقديهما
مخاطر خفية في البحر المتوسط تهدّد المُصيفين .. قناديل البحر وبكتيريا آكلة للحوم
هل النوم بعد صلاة الفجر يقطع الرزق ويجلب الفقر؟.. احذره لـ 7 أسباب
«شبانة»: تأخر إعلان رخص الأندية يُثير التساؤلات.. والأهلي يستعد لإصدار بيان رسمي
وزير الصحة : أعتذر كمسؤول للمواطن المصري عن أي معاناة
بعد جدل الهرمونات .. هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم
عامر العمايرة: الأندية التي تحقق خسائر مُهدّدة بعدم الحصول على الرخصة
مصر تتصدّر إفريقيا في جذب الاستثمارات للعام الرابع.. نواب: يعكس ثقة العالم في قوة الاقتصاد المصري
تعرّف على التيسيرات المُقدّمة للطلبة المُتقدمين لكلية الشرطة
دعاء قضاء الحاجة بسرعة في قيام الليل.. ردّد 10 كلمات واذكر حاجتك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عامر العمايرة: الأندية التي تحقق خسائر مُهدّدة بعدم الحصول على الرخصة

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
محمد سمير

أكد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يعلن حتى الآن إجراءات الاستئناف الخاصة برخص الأندية، مُطالبًا بمزيد من الشفافية في هذا الملف قبل إرسال القائمة النهائية للأندية المشاركة إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف).

وقال العمايرة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة CBC: "لجنة التراخيص من المفترض أن تعلن قراراتها يوم 25 يوليو، قبل إرسال أسماء الأندية الحاصلة على الرخص إلى الكاف".

وأضاف: "هل ألغى اتحاد الكرة موعد الاستئناف على التراخيص؟ هذا لم يحدث، وآخر موعد لإبلاغ الكاف بأسماء الأندية الحاصلة على الرخص يتطلب توضيحًا لكيفية منحها ومن حضر اجتماعات اللجنة".

وأشار إلى أن الاتحاد المصري لم يعلن رسميًا خطوات الاستئناف، موضحًا أنه من المحتمل أن يكون قد أخطر بعض الأندية التي تعاني من أزمات بشكل سري، دون إصدار بيان رسمي، رغم أنه كان من المفترض إخطار جميع الأندية بوجود فترة للاستئناف في حال وجود أي ملاحظات على ملفاتها.

وأوضح العمايرة أن كل نادٍ يقدم ميزانيته التي تتضمن الإيرادات والمصروفات، لافتًا إلى أن وجود خسائر مالية قد يحول دون حصول النادي على الرخصة، أو يمنعه من إبرام صفقات جديدة، مؤكدًا أن الاستقرار المالي أحد الشروط الأساسية للحصول على الترخيص.

وتطرق خبير اللوائح إلى ملف النادي الأهلي، قائلًا: "لجنة التراخيص طلبت الاطلاع على القوائم المالية لشركات الأهلي، وهذا مخالف للائحة، لكن النادي أرسل المستندات المطلوبة، وكان من المفترض أن يطلب ذلك من جميع الأندية وليس من الأهلي فقط".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن من حق جميع الأندية معرفة مواعيد الاستئناف والأندية التي لم تحصل على الرخصة، مشددًا على أن اتحاد الكرة مُلزم بإعلان هذه الإجراءات بشفافية حتى تكون جميع الأندية على دراية كاملة بالموقف.

عامر العمايرة الأندية الرخصة اللوائح الرياضية رخص الأندية القائمة النهائية للأندية المشاركة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كأس العالم

منتخب مصر يحتل مركزًا سلبيًا في إحصائيات كأس العالم 2026 | تفاصيل

موجة حارة

أصعب 48 ساعة مقبلة.. تحذير عاجل من الأرصاد وموجة لهيب

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال أيام|إنتهاء تصحيح 6مواد ونسب النجاح مرتفعة

مشغولات ذهبية

الذهب يصعد مجددًا .. وعيار 18 يتجاوز الـ 5 آلاف

وزير التربية والتعليم

قبول قوائم انتظار مسابقة 30 ألف معلم|والتعليم:أهلا بكم في مسيرة العمل والعطاء

الكهرباء

متحدث الكهرباء : لا تخفيف للأحمال رغم الموجة الحارة

أرشيفية

بعد يومين من اختفائهم .. العثور على جثامين 3 مصريين في نهر بكرواتيا

حالة الطقس

استمرار ذروة الموجة الحارة.. والأرصاد تكشف موعد انخفاض درجة الحرارة

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | الشخير وانقطاع النفس يسبب مشكلة خطيرة للرجال.. تناول السكر أثناء الحمل يزيد خطر إصابة الأطفال بأمراض خطيرة

المفاصل

طرق طبيعية لعلاج آلام المفاصل

الشعر

اتدمر في الحر .. ماسك طبيعي يعالج تقصف الشعر

بالصور

أبرز لقطات العرض الخاص لفيلم السقا وياسمين عبد العزيز خلي بالك من نفسك

السقا ولبلبة
السقا ولبلبة
السقا ولبلبة

مخاطر خفية في البحر المتوسط تهدّد المُصيفين .. قناديل البحر وبكتيريا آكلة للحوم

مخاطر يجب الحذر منها تواجه المصيفين على شاطئ البحر المتوسط
مخاطر يجب الحذر منها تواجه المصيفين على شاطئ البحر المتوسط
مخاطر يجب الحذر منها تواجه المصيفين على شاطئ البحر المتوسط

بإطلالة جريئة .. هاندا أرتشيل تتألق بفستان بنقشة جلد الثعبان | شاهد

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

مُستخلص من أكلة بحرية يساهم في تقليل خطر الإصابة بمرض السرطان.. دراسة توضح

مستخلص المحار يساهم في تقليل خطر الإصابة بالسرطان
مستخلص المحار يساهم في تقليل خطر الإصابة بالسرطان
مستخلص المحار يساهم في تقليل خطر الإصابة بالسرطان

فيديو

كين شقيق لامين يامال

كين شقيق لامين يامال نجم ليلة التتويج.. مفاجأة في قصة حياته

هاني شنوده

هتتفاجئ من الأسماء.. نجوم اكتشفهم هاني شنودة وبقوا ميجا ستارز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

المزيد