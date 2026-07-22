هل النوم بعد صلاة الفجر يقطع الرزق ويجلب الفقر؟.. احذره لـ 7 أسباب

لعله من الأهمية الوقوف على حقيقة هل النوم بعد صلاة الفجر يقطع الرزق ويجلب الفقر؟، حيث إنه العودة إلى النوم مرة أخرى بعد صلاة الفجر عادة الكثيرين، ممن يسمح لهم وقت عملهم بالنوم ساعة أو ساعتين قبل الاستيقاظ للذهاب إلى العمل، كما أن الرزق من الحاجات التي لا ينقطع الإنسان عن طلبها طوال حياته ، بل ويسعى لمزيد من السعة فيه، من هنا تأتي أهمية معرفة هل النوم بعد صلاة الفجر يقطع الرزق ويجلب الفقر ؟.

هل النوم بعد صلاة الفجر يقطع الرزق؟

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الجلوس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وصلاة ركعتين ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ » رواه الترمذي.

وأوضح " عثمان " في إجابته عن سؤال : هل النوم بعد الفجر يمنع الرزق وينزع البركة ويجلب الفقر؟، أن من فوائد عدم النوم بعد الفجر أنه علينا أن نعمل بالضرورة في فضائل الأعمال، فعندما نعوّد أنفسنا عندما نصلى الفجر نجلس في مصلانا نذكر الله حتى تطلع الشمس فجميل أن يفعل الإنسان ذلك.

وورد في مسألة هل النوم بعد الفجر يمنع الرزق وينزع البركة ويجلب الفقر؟، حيث إن وقت الفجر كله مبارك، وللوقت الذي يعقب صلاة الفجر تحديدًا فضل عظيم لمن يلتمس الخير من الله، وذلك بأن ينصرف العبد لذكر الله، يُسبحه ويحمده، ويستغفره ويرجوه رزقًا وتوفيقًا؛ فقد قال –صلى الله عليه وسلم-: «من صلى الفجر في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تَطلع الشمس، ثمّ صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة، تامة، تامة».

فضل عدم النوم بعد الفجر

• أن صاحبه له أجر الحجة والعمرة كما جاء في الحديث الشريف، ولكن دون أن تسقط الفريضة عن المقتدر.

• وله أجرُ أن تصلي الملائكة عليه وتستغفر له، ما دام يصلي ويذكر الله بعد الفجر.

• وله من خير الدنيا ونعيمها، وواسع رزقها .

• ويضيف على صاحبه الغبطة والسرور.

• وما يفتح له الأبواب المغلقة.

النوم بعد الفجر

ورد أنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينام بعد صلاة الصبح لأن الله بارك لهذه الأمة في بكورها، كما في الحديث : “اللهم بارك لأمتي في بكورها”، ولذلك نص الفقهاء على كراهة النوم بعد صلاة الفجر، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن يبارك لأمته في البكور.

وروى ذلك أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه، أنه صلى الله عليه وسلم مر على ابنته فاطمة رضي الله عنها وهي مضطجعة وقت الصباح، فقال لها: «يا بنية قومي اشهدي رزق ربك، ولا تكوني من الغافلين، فإن الله يقسم أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» رواه البيهقي.

وقال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الطبراني في الأوسط: «باكروا الغدو -أي الصباح- في طلب الرزق، فإن الغدو بركة ونجاح» ولذا قد نص الفقهاء على كراهة النوم بعد صلاة الفجر.

حديث النوم بعد الفجر يقطع الرزق

وردت عدة أحاديث لا تصح عن نوم الصبحة ، ومنها : ما روي عن عثمان بن عفان -رضي الله تعالى عنه- في ميزان الاعتدال، وحدثه الذهبي : (الصّبحةُ تمنعُ الرِّزقَ ، أو قال : بعضَ الرزقِ) وهو حديث منكر.

فيما جاءت رواية لا تصح في الموضوعات لابن الجوزي وفي الدر الملتقط موضوع ، وهي : ( الصُّبحةُ تمنعُ الرِّزقَ)، ونفس الرواية جاءت عن أنس بن مالك وعثمان بن عفان ، في الجامع الصغير وحدثه السيوطي ، وحكمها ضعيف.

حديث الصبحة تمنع الرزق

ورد أن حديث «الصُّبحة تمنع الرزق» ، معناه أن الصُّبحة: بضم الصاد نوم أول النهار، وهي التي تسميها العامة (الصفرة)، وقد ذكر في (كشف الخفا) أنه رواه عبد الله بن الإمام أحمد في (زوائده) ، والقضاعي عن عثمان بن عفان مرفوعا، وفي سنده ضعف، وأورده ابن عدي ، من جهة إسحاق بن أبي فروة.

وقال: إنه خلط في إسناده، فتارة جعله عن عثمان، وتارة عن أنس، وجعله في (الأذكار) من كلام بعض السلف، كما ورد في حديث «الصُّبحة تمنع الرزق» ، قال الصغاني أنه موضوع، ورواه أبو نعيم عن عثمان رفعه، وفي الباب عن عائشة قالت: وإن كان شيء يرد الرزق، فإن الصُّبحة تمنع الرزق، مضى في الدعاء، فنهي عن هذا النوم؛ لأنه وقت الذكر، ثم وقت طلب الكسب.

وجاء في حديث «الصُّبحة تمنع الرزق» ، وكذلك قال في (المقاصد): ويشهد له حديث جعفر بن برقان عن الأصبغ بن نباتة عن أنس رفعه: "لا تناموا عن طلب أرزاقكم فيما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس"، فسئل أنس عن ذلك، فقال: تسبح وتهلل وتكبر وتستغفر سبعين مرة، فعند ذلك ينزل الرزق الطيب، أو قال: يقسم. رواه الديلمي .

روى البغوي في (شرح السنة) عن علقمة بن قيس أنه قال: بلغنا أن الأرض تعج إلى الله من نومة العالم بعد صلاة الصبح ، وعند الديلمي بسند ضعيف عن علي مرفوعًا: "ما عجت الأرض إلى ربها من شيء كعجيجها من دم حرام، أو غسل من زنا، أو نوم عليها قبل طلوع الشمس".

وورد بحديث «الصُّبحة تمنع الرزق» ، ففي رابع عَشَر "المجالسة" للدينوري عن ابن الأعرابي قال: مر العباس بابنه الفضل، وهو نائم نومة الضحى، فركضه برجله، وقال له: قم، إنك لنائم الساعة التي يقسم الله فيها الرزق لعباده، أَوَمَا سمعت ما قالت العرب فيها؟ قال: وما قالت العرب يا أبت؟ قال: زعمت أنها مكسلة، مهرمة، منساة للحاجة، ثم قال: يا بني، نوم النهار على ثلاثة: نومة الحمق؛ وهو نومة الضحى، ونومة الخلق؛ وهي التي تُروى: "قيلوا فإن الشياطين لا تقيل"، ونومة الخرق، وهي نومة بعد العصر، لا ينامها إلا سكران أو مجنون، وفي هل النوم بعد صلاة الفجر يقطع الرزق وهل حديث «الصُّبحة تمنع الرزق» صحيح؟، قال ابن القيم في (زاد المعاد) في الكلام على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النوم واليقظة قال: وأردأ النوم نوم أول النهار، وأردأ منه النوم آخره بعد العصر.

وروي أنه رأى عبد الله بن عباس ابنًا له نائمًا نومة الصبحة، فقال له: قم، أتنام في الساعة التي تقسم فيها الأرزاق؟! وقيل: نوم النهار ثلاثة: خُلُق وخرق وحمق، فالخلق: نومة الهاجرة، وهي خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخرق: نومة الضحى، تشغل عن أمر الدنيا والآخرة، والحمق: نومة العصر.

ونوم الصبحة يمنع الرزق؛ لأن ذلك وقت تَطلب فيه الخليقةُ أرزاقها، وهو وقت قسمة الأرزاق فنومه حرمان، إلا لعارض، أو ضرورة وهو مضر جدًا بالبدن؛ لإرخائه البدن، وإفساده للفضلات، التي ينبغي تحليلها بالرياضة، فيحدث تكسرا وعِيًّا وضعفا، وإن كان قبل التبرز والحركة والرياضة وإشغال المعدة بشيء، فذلك الداء العضال، المولد لأنواع من الأدواء.