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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

​وزير الخارجية الأمريكي يكشف موقف واشنطن من إجراء تسوية الخلافات مع إيران

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
القسم الخارجي

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة منفتحة بشأن الصراع في الشرق الأوسط ومستعدة للانخراط والتفاوض وتسوية الخلافات مع إيران، لكن طهران ليست جادة بشأن المحادثات.


وأوضح وزير الخارجية الأمريكي في تصريحات أدلى بها خلال اجتماع مع نظرائه من دول جنوب شرق آسيا في مانيلا “أنه إذا كانوا جادين، فنحن جادون. وإذا لم يكونوا كذلك، فسنفعل ما هو ضروري لحماية مصالحنا، وكذلك مصالح حلفائنا”.

يأتي ذلك في الوقت الذي هدّدت قيادة خاتم الأنبياء، بأن أي هجوم أمريكي على المواقع النووية الإيرانية سيُعتبر "توسعاً للحرب في المنطقة"، وأن "جميع مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة ستُستهدف"، بحسب ما أفاد به التلفزيون الإيراني الرسمي.

وفي أعقاب ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” اليوم الأربعاء عن شن هجمات كبيرة ضد إيران استهدفت شل قداراتها البحرية والعسكرية لتقويض تهديدات مضيق هرمز.


وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنه “في تمام الساعة 8:15 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 21 يوليو، أكملت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بنجاح الضربات الجوية الحادية عشرة على التوالي ضد إيران".

​وزير الخارجية الأمريكي الخلافات مع إيران ماركو روبيو الصراع في الشرق الأوسط

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