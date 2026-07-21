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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طرق طبيعية لعلاج آلام المفاصل

المفاصل
المفاصل
اسماء محمد

تعد آلام المفاصل من أكثر المشكلات الصحية الشائعة بين جميع الأعمار.

ووفقا لموقع webmd اليكم طرق طبيعية لعلاج آلام المفاصل.

حمامات الملح الإنجليزي

طريقة التطبيق

 أضف كوبين من الملح الإنجليزي (كبريتات المغنيسيوم) إلى حوض الاستحمام بماء دافئ، وانقع جسدك أو المفاصل المتألمة فيه لمدة 20 دقيقة.

 يمتص الجسم معدن المغنيسيوم عبر الجلد أثناء النقع، مما يساهم بشكل فعال في استرخاء العضلات المحيطة بالمفصل وتقليل التورم والشد العصبي.

تناول أحماض أوميجا 3 الدهنية

طريقة الاستخدام 

التركيز على الأطعمة الغنية بأوميغا 3 مثل السلمون، السردين، بذور الكتان، والجوز، أو تناول مكملات زيت السمك بعد استشارة الطبيب.

 تمتلك أحماض أوميجا 3 خصائص قوية مضادة للالتهابات تساعد في تقليل آلام المفاصل الصباحية وتيبسها بشكل ملحوظ.

تقنية الوخز بالبرد والحرارة 

 استخدام وسادة تدفئة لمدة 10 دقائق لفك تيبس المفصل، تليها كمادة باردة لعدة دقائق إذا كان هناك تورم أو التهاب حاد.

 يجمع هذا التناوب بين توسيع الأوعية الدموية لزيادة التروية الدموية وتضييقها لتقليل الالتهاب المؤلم.

الحفاظ على وضعية جسم صحيحة 

 الانتباه دائماً لطريقة الجلوس والوقوف وحمل الأشياء، وتجنب انحناء العمود الفقري أو الضغط الزائد على مفاصل الركبة والوركين.

توزع الوضعية السليمة وزن الجسم بشكل متساوٍ، مما يمنع التحميل الإضافي والتآكل المبكر على المفاصل الحساسة.

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