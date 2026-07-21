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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موسم استثنائي .. تحديات مالية وزحمة معسكرات وبطولات ترهق اليد المصرية

الاتحاد المصري لكرة اليد
الاتحاد المصري لكرة اليد
حسام الحارتي

يدخل الاتحاد المصري لكرة اليد، برئاسة الكابتن خالد فتحي، واحدة من أصعب وأهم المراحل في تاريخه، بعدما فرضت الأجندة الدولية للموسم 2026 / 2027 جدولًا مزدحمًا بالبطولات والمعسكرات والمباريات الودية، لتصبح جميع المنتخبات الوطنية، رجالًا وسيدات، ومنتخبات الناشئين والناشئات والشباب، على موعد مع استحقاقات متتالية داخل وخارج مصر، في مشهد يعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتق مجلس الإدارة.

ولا تقتصر التحديات على الجانب الفني فقط، بل تمتد إلى ضغوط تنظيمية وإدارية ومالية هائلة، في ظل ارتفاع تكاليف السفر والإقامة والانتقالات، وتعدد وجهات المعسكرات، وتداخل مواعيد البطولات القارية والعالمية، بما يتطلب توفير ميزانيات ضخمة لضمان أفضل إعداد ممكن لجميع المنتخبات.

ورغم تلك الضغوط، يواصل مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الكابتن خالد فتحي العمل على مدار الساعة، حيث تحول مقر الاتحاد إلى خلية نحل، مع اجتماعات يومية ومتابعة مستمرة لكل التفاصيل الخاصة بالسفر، والمعسكرات، والتجهيزات الفنية والإدارية، والتنسيق مع الأجهزة الفنية، من أجل تنفيذ خطة إعداد غير مسبوقة تستهدف الحفاظ على مكانة كرة اليد المصرية بين كبار اللعبة عالميًا وقاريًا.

وتشهد الأشهر المقبلة مشاركة جميع المنتخبات الوطنية في بطولات عالمية وقارية، إلى جانب عدد كبير من المعسكرات الخارجية والداخلية، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا على المستويين الفني والمالي، لكنه يعكس في الوقت نفسه حجم الطموحات التي يضعها الاتحاد لمواصلة النجاحات التي حققتها كرة اليد المصرية خلال السنوات الأخيرة.

*رصد لخطة المنتخبات الوطنية*

*منتخب الناشئين 2008 (أولاد)*
يخوض المنتخب، بقيادة المدير الفني محمد إبراهيم، معسكرًا بالمجر خلال الفترة من 22 إلى 26 يوليو، يتخلله خوض مباراتين وديتين، ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 16 إلى 26 سبتمبر.

*منتخب الناشئات 2008*
يسافر المنتخب بقيادة المدير الفني محمد عبد الكريم إلى رومانيا يوم 22 يوليو للمشاركة في بطولة العالم، التي تنطلق منافساتها يوم 25 يوليو، في واحدة من أهم المحطات للجيل الواعد.

*منتخب الشباب 2006*
يواصل المنتخب استعداداته بقيادة المدير الفني طارق محروس للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 3 إلى 13 سبتمبر، حيث يتخلل البرنامج معسكر إعداد في مقدونيا يتضمن خوض مباريات ودية قوية قبل السفر إلى البطولة.

*منتخب 2010 (أولاد)*
يقود المنتخب المدير الفني عماد إبراهيم، صاحب الإنجاز التاريخي بالحصول على فضية بطولة العالم مع منتخب 2008، ويعمل حاليًا على تجهيز هذا الجيل استعدادًا للمشاركة في بطولة البحر المتوسط العام المقبل من خلال برنامج إعداد طويل المدى.

*منتخب 2010 (بنات)*
يستعد المنتخب بقيادة المدير الفني قاسم إبراهيم للمشاركة في بطولة العالم بالمغرب، والمقرر إقامتها خلال شهر أكتوبر المقبل.

*منتخب B Team*
يواصل المنتخب، الذي يضم عناصر الفريق الأول من غير المحترفين، استعداداته بقيادة المدير الفني“بربيتو”، حيث يخوض معسكرًا في مقدونيا خلال الفترة من 13 إلى 16 أغسطس، قبل السفر إلى إيطاليا يوم 20 أغسطس للمشاركة في بطولة البحر المتوسط.

*منتخب الرجال الأول*
يواصل المنتخب الأول بقيادة المدير الفني الإسباني باسكوال تنفيذ برنامج إعداد مكثف استعدادًا للمشاركة في بطولة العالم بألمانيا خلال يناير 2027، حيث وضع الجهاز الفني برنامجًا دسمًا يتضمن معسكرات ومباريات ودية قوية للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل المونديال.

*منتخب السيدات الأول*
يخوض المنتخب الأول للسيدات، بقيادة المدير الفني حلمي مصبح ، برنامج إعداد متكامل استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقررة خلال شهر ديسمبر بالمغرب، وسط طموحات كبيرة لتحقيق نتائج إيجابية والمنافسة على المراكز الأولى.

وتؤكد هذه الأجندة المزدحمة أن الاتحاد المصري لكرة اليد يعيش واحدة من أكثر فتراته نشاطًا، في ظل العمل المتواصل لتوفير أفضل الظروف لجميع المنتخبات الوطنية، رغم ارتفاع التكاليف وكثرة الارتباطات، وهو ما يجعل مجلس الإدارة والأجهزة التنفيذية في حالة عمل مستمرة لضمان نجاح هذه الخطة الطموحة.

الاتحاد المصري لكرة اليد الكابتن خالد فتحي منتخبات الناشئين المنتخبات الوطنية

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