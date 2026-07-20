قرعة دوري اليد تضع الأهلي والزمالك في مجموعتين منفصلتين بالموسم الجديد

أجرى الاتحاد المصري لكرة اليد، اليوم الإثنين، مراسم قرعة دوري المحترفين للرجال ودوري عمومي السيدات للموسم الرياضي 2026-2027، والتي أسفرت عن وقوع الأهلي والزمالك في مجموعتين منفصلتين في البطولتين.

الأهلي والزمالك على رأس مجموعتي دوري الرجال

وأسفرت قرعة دوري المحترفين للرجال عن تصدر النادي الأهلي للمجموعة الأولى، بينما جاء الزمالك على رأس المجموعة الثانية، في خطوة تمهد لمنافسة قوية بين جميع الفرق قبل الأدوار النهائية.

وجاءت المجموعة الأولى كالتالي: الأهلي، سموحة، طلائع الجيش، الجزيرة، الأوليمبي، هليوبوليس، أصحاب الجياد، اتحاد الشرطة، والمقاولون العرب.

في المقابل، ضمت المجموعة الثانية: الزمالك، سبورتنج، البنك الأهلي، الشمس، الزهور، المعادي، القناة، الطيران، والمنيا.

قرعة السيدات.. الأهلي في الأولى والزمالك في الثانية

وفي منافسات دوري عمومي السيدات، أوقعت القرعة الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب سبورتنج، البنك الأهلي، 6 أكتوبر، الزهور، أصحاب الجياد، الجزيرة، طنطا، الشيخ زايد، سيتي كلوب بنها، النصر القاهري، والصيد المصري.

أما المجموعة الثانية، فضمت الزمالك إلى جانب سموحة، الشمس، الجزيرة، المعادي، الطيران، مدينة نصر، هليوليدو، هليوبوليس، العبد، العبور، وتوشكى.

ومن المنتظر أن تنطلق منافسات الموسم الجديد وسط ترقب كبير لمواصلة الصراع التقليدي بين الأهلي والزمالك على الألقاب، إلى جانب طموحات بقية الأندية في المنافسة على المراكز المتقدمة في بطولتي الرجال والسيدات.