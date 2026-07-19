انتخابات رابطة الأندية.. 12 نادياً يدعمون دياب والأهلي والزمالك يدفعان بمرشحيهما

فتح اتحاد الكرة باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة الجديد لرابطة الأندية المصرية المحترفة، لفترة انتخابية مقبلة، حيث بدأ في استقبال خطابات الترشيح الرسمية من الأندية بدءاً من أمس السبت 18 يوليو وحتى يوم غدا الإثنين 20 يوليو الجاري

وشهدت الساعات الماضية حراكاً كبيراً داخل أروقة الأندية لإرسال أسماء ممثليها وتشكيل الخريطة الانتخابية للمجلس الذي سيتولى إدارة مسابقة الدوري الممتاز وشؤون الأندية في الموسم الجديد

وأظهرت الخطابات الرسمية المرسلة حتى الآن تحالفاً كبيراً وكتلة تصويتية موسعة لدعم أحمد دياب في الدورة الانتخابية الجديدة، حيث قام 12 نادياً بترشيحه بشكل رسمي لتولي رئاسة الرابطة

وتضم قائمة الأندية الداعمة لدياب كلا من: الاتحاد السكندري، سموحة، أبو قير للأسمدة، الجونة، وادي دجلة، إنبي، سيراميكا كليوباترا، غزل المحلة، البنك الأهلي، القناة، زد إف سي، وبترول أسيوط

في المقابل، فضلت 5 أندية الدفع بمرشحين مستقلين لعضوية مجلس الإدارة، استقر مجلس إدارة النادي الأهلي على استمرار الدفع بإبراهيم الكفراوي ممثلاً للقلعة الحمراء، بينما أعاد نادي الزمالك ترشيح خالد رفعت، واختار نادي طلائع الجيش اللواء أركان حرب خالد شكري لخوض السباق، في حين دفع نادي المقاولون العرب بأحمد هاشم، واعتمد النادي المصري البورسعيدي اختيار محمد الخولي ممثلاً له

ومع إغلاق النسبة الأكبر من القائمة الانتخابية بوصول خطابات 17 نادياً (12 رشحوا دياب و5 دفع كل منهم بمرشح منفصل)، يتبقى 3 أندية فقط لم ترسل خطابات ترشيحها الرسمية حتى الآن إلى مقر اتحاد الكرة

وتترقب الأوساط الرياضية الموقف النهائي لكل من أندية بيراميدز، مودرن سبورت، وبتروجت، لحسم المقاعد والأسماء النهائية قبل بدء الإجراءات القانونية وعقد الجمعية العمومية لاعتماد التشكيل الجديد