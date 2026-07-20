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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد قريباً

نتيجة الثانوية العامة 2026
نتيجة الثانوية العامة 2026
ياسمين بدوي

يعلن موقع صدى البلد عن بدء التسجيل الآن على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد ، للحصول على النتيجة بالدرجات والمجموع الكلي فور ظهورها

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد

ادخل الآن على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد ، وسجل البيانات المطلوبة بشكل صحيح وبدون أي اخطاء ، لضمان الحصول على النتيجة “قبل أي حد” فور ظهورها

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد يمكن الوصول إليه بكل سهولة من خلال الضغط على https://natega.elbalad.news/Registration 

نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد .. خطوات تسجيل البيانات

و وجه موقع صدى البلد رسالة لطلاب الثانوية العامة نصها كالتالي : سجّل بياناتك الآن لمتابعة نتيجة الثانوية العامة 2026 فور اعتمادها رسمياً ، أدخل الاسم ورقم الجلوس ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني بشكل صحيح، ثم اختر طريقة استلام النتيجة المناسبة لك.

نتيجة الثانوية العامة 2026 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2026

البيانات المطلوبة على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 بالاسم ورقم الجلوس صدى البلد هي :

  • الاسم بالكامل
  • رقم الهاتف
  • رقم الجلوس
  • المحافظة
  • البريد الإلكتروني
  • الشعبة ( علمي علوم - علمي رياضة - أدبي )
  • نظام جديد / نظام قديم
  • اختر بين عرض النتيجة على الموقع مجانا أو الحصول على النتيجة على الموبايل SMS بـ60 جنيها.
  • اضغط على تسجيل البيانات

وبعد تسجيل البيانات المطلوبة السابق ذكرها على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد ، سيتم إرسال النتيجة بالدرجات في جميع المواد والمجموع الكلي بمجرد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم بشكل سريع ومباشر قبل الضغط على الشبكات .

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 .. حتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي من وزارة التربية والتعليم لحسمه بتاريخ أو يوم محدد 

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 من المقرر أن يكون بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات وجمع النتيجة واعتمادها رسميا من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم .

وتخطط وزارة التربية والتعليم لأن يكون موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال أسبوعين ، حيث قالت مصادرنا بوزارة التربية والتعليم ، أن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 سيكون إما آخر يوليو الجاري أو أول أغسطس على أقصى تقدير

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