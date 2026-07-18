قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعزيز التعاون مع أفريقيا.. سد جوليوس نيريري رمز الشراكة المصرية التنزانية
استقبال شعبي وسعادة من الشعب التنزاني بوصول الرئيس السيسي
موعد نتيجة الثانوية العامة 2026 والمواد التي انتهى تصحيحها بالكنترولات|تفاصيل عاجلة
بطلقات المدافع..مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي بـ تنزانيا
الأوقاف: الالتزام بقواعد المرور واجب ديني.. والذكاء الاصطناعي أداة جديدة
خبير لوائح يكشف المبلغ المطلوب لرفع إيقاف القيد عن الزمالك
انقلاب جرار ملح بالكيلو 10 على طريق سيوة مطروح وتعطل الحركة المرورية
موقع مغربي يكشف آخر تطورات ملف زيادة عدد الأندية في بطولات كاف
180مليون شخص تحت تهديد الحرارة والفيضانات والدخان جراء الطقس القاسي في أمريكا
نادي بشكتاش التركي يحسم الجدل حول محمد صلاح ببيان رسمي
“المدام معاك؟”.. أحمد سعد يحرج حسام حسن بمزحة على المسرح
رد فعل مفاجئ من ميسي على صورته الشهيرة مع لامين يامال: الحياة مجنونة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد نتيجة الثانوية العامة 2026 والمواد التي انتهى تصحيحها بالكنترولات|تفاصيل عاجلة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

انتهت كنترولات الثانوية العامة 2026 من تصحيح امتحان اللغة العربية ثانوية عامة 2026  ، كما انتهت كذلك من تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2026 الخاصة بالمواد غير المضافة للمجموع

وتواصل كنترولات الثانوية العامة 2026 ، تصحيح باقي امتحانات الثانوية العامة 2026 الخاصة بباقي المواد ، بشكل منتظم حسب جدول زمني رسمي واضح .

وعلم موقع صدى البلد أن مؤشرات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2026 في الكنترولات حتى الآن مطمئنة ، حيث تلاحظ ارتفاع نسب النجاح في مختلف المواد.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 لم يتم إعلان يومه وتاريخه بالتحديد حتى الآن ، ولكن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أكتفت بالتأكيد على أن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 سيكون خلال 3 أسابيع من انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026 ، وترجح المصادر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 نهاية يوليو الجاري .

 ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026

خبر  ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 سيتم إعلانه في بيان رسمي صادر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بمجرد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال 3 أسابيع من انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 

نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس

وقالت وزارة التربية والتعليم ، أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس بمجرد اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بعد الانتهاء تماما من أعمال التصحيح ورصد الدرجات التي مازالت مستمرة حتى الآن بجميع الكنترولات

نتيجة الثانوية العامة 2026 بالاسم فقط

وتساءل طلاب الثانوية العامة 2026 حول مدى إمكانية ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 بالاسم فقط على الانترنت 

ومن جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إعلان ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 بالاسم فقط  ، مشددة على إعلان ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم مثل كل عام .

نتيجة الثانوية العامة 2026 موقع الوزارة

ويبحث طلاب الثانوية العامة 2026 على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 موقع الوزارة على مختلف محركات البحث على الانترت

حتى الآن لم تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 موقع الوزارة

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026

يمكن لمن يهمه الأمر ترقب ظهور وتفعيل لينك نتيجة الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم ، عبر منصة الشهادات العامة من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/login?fbclid=IwAR0bV- 

كما تظهر نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2026 على موقع صدى البلد بمجرد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف.

 

نتيجة الثانوية العامة 2026 علمى علوم .. درجات المواد

  • اللغة العربية : 80
  • اللغة الاجنبية الاولى : 60
  • الأحياء :60
  • الكيمياء : 60
  • الفيزياء : 60
  • المجموع : 320

 

نتيجة الثانوية العامة 2026 علمى رياضة .. درجات المواد
 

  • اللغة العربية : 80
  • اللغة الاجنبية الاولى : 60
  • الرياضيات : 60
  • الكيمياء : 60
  • الفيزياء : 60
  • المجموع : 320 

نتيجة الثانوية العامة 2026 أدبي .. درجات المواد

  • اللغة العربية : 80
  • اللغة الاجنبية الاولى : 60
  • التاريخ : 60
  • الجغرافيا : 60 
  • الاحصاء : 60
  • المجموع : 320
الثانوية العامة 2026 نتيجة الثانوية العامة 2026 امتحانات الثانوية العامة 2026 الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

3 أيام إجازة متتالية.. بشرى سارة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

هل تشغيل القرآن يحضر الجن

هل تشغيل القرآن دون الاستماع له يحضر الجن ويسكنه في البيت؟

السعودية

السعودية.. صفارات إنذار في الخرج وينبع عقب رصد صواريخ قادمة من إيران

الحكومة

تأمينات ومعاشات للديلفري والعمالة غير المنتظمة بتوجيهات الرئيس السيسي.. الحكومة تزف بشرى للملايين

زيكو ووالدته وزوجته

الأزمة انتهت .. صور جديدة تجمع مصطفى زيكو بوالدته وزوجته بالساحل

سقوط سيارة ملاكي في مياه ترعة بالغربية

بطل الشهامة في الغربية.. قفز في الترعة لإنقاذ أسرة داخل ملاكي ..صور

زيكو وزوجته

زوجة مصطفى زيكو تكشف مفاجأة كانت تُجهزها لوالدته بعد الأزمة الأخيرة

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

ترشيحاتنا

أمين مسعود، وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب

مقترحات برلمانية لحصر واستثمار الأراضي والمباني غير المستغلة وتعظيم عوائد أصول الدولة

أرشيفية

مقترحات برلمانية لتطوير التعليم الفنى وصناعة أجيال تقود مستقبل الصناعة المصرية

مجلس النواب

تهدد المنافسة العادلة.. تحرك برلماني عاجل لمواجهة مخاطر التجارة خارج المنظومة الرسمية

بالصور

تعزيز التعاون مع أفريقيا.. سد جوليوس نيريري رمز الشراكة المصرية التنزانية

سد جوليوس نيريري
سد جوليوس نيريري
سد جوليوس نيريري

احذر من تجاهلها.. علامات وأعراض مقاومة الإنسولين المبكرة وطرق الوقاية

علامات مقاومة الإنسولين
علامات مقاومة الإنسولين
علامات مقاومة الإنسولين

لأكل العيش.. أسعار سوزوكي ماروتي المستعملة بالسوق المصري

سوزوكي ماروتي
سوزوكي ماروتي
سوزوكي ماروتي

أزمة جديدة .. تسلا تواجه مشروع قانون في نيوجيرسي يعرقل تشغيل سياراتها الأجرة الذاتية ‏

سيارات تيسلا الاجرة ذاتية القيادة
سيارات تيسلا الاجرة ذاتية القيادة
سيارات تيسلا الاجرة ذاتية القيادة

فيديو

العقاب الذهبي - GOLDEN EAGLE

ختام فعاليات التدريب المصري التركي المشترك "العقاب الذهبي".. فيديو وصور

رئيس الأرجنتين ونهائي كأس العالم

رئيس الأرجنتين يرفض حضور نهائي كأس العالم.. والسبب مفاجأة!

دكتور فود

من السوشيال ميديا إلى ساحات القضاء.. من هو «دكتور فود»؟

زيكو

طول عمرك رقم واحد.. رسالة مؤثرة من مصطفى زيكو لوالدته بعد تصريحاتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد