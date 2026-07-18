أفضل نسخة في التاريخ.. إنفانتينو: وجود ميسي ولامين يامال يجعل النهائي مذهلًا

وصف جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، المباراة النهائية لكأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا بأنها حدث استثنائي، مؤكدًا أن النسخة الحالية هي الأفضل في تاريخ البطولة.

وقال إنفانتينو في تصريحات تلفزيونية: "نهائي كأس العالم هدية من آلهة كرة القدم".

وأضاف: "لدينا ميسي، ولامين يامال، والعديد من اللاعبين الاستثنائيين. إنه أمر مذهل".

وتابع رئيس "فيفا": "أعتقد أن هذه هي أفضل نسخة من كأس العالم في التاريخ، سواء من الماضي أو الحاضر، كما أنها تمهد الطريق لمستقبل البطولة".

موعد مباراة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم

ويضرب منتخب الأرجنتين موعدًا مع نظيره الإسباني في نهائي كأس العالم 2026، في مواجهة مرتقبة تقام مساء الأحد على ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي الأمريكية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب جماهيري كبير، في لقاء يجمع بين كوكبة من نجوم كرة القدم يتقدمهم ليونيل ميسي ولامين يامال، لحسم هوية بطل العالم.