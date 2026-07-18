من المشروعات إلى الاستثمار.. كيف تحول جهاز مستقبل مصر إلى منصة اقتصادية لجذب رؤوس الأموال؟

فرض التوسع الكبير الذي شهده جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة خلال السنوات الأخيرة واقعًا اقتصاديًا جديدًا، لم تعد فيه المشروعات القومية تقتصر على زيادة الإنتاج أو تنفيذ البنية الأساسية، بل أصبحت تمثل منصات متكاملة للاستثمار، وإدارة الأصول، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية يعتمد على الإنتاج، ويستند إلى الحوكمة والشفافية وجذب رؤوس الأموال.

ومع تنوع المشروعات التي يديرها الجهاز في مجالات الزراعة، والتصنيع الغذائي، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والتعدين، والتنمية العمرانية، والتحول الرقمي، برزت الحاجة إلى تطوير نموذج اقتصادي قادر على تحويل هذه المشروعات إلى فرص استثمارية مستدامة، تحقق أعلى قيمة مضافة، وتعزز مساهمة القطاع الخاص، وترفع كفاءة إدارة الأصول، بما يدعم مستهدفات الدولة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا لرؤوس الأموال، من خلال تطوير البنية الأساسية، وإقامة الشراكات، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإدارة، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويفتح آفاقًا جديدة للنمو.

الاستثمار.. مرحلة جديدة في مسيرة الجهاز

شهد جهاز مستقبل مصر خلال السنوات الأخيرة توسعًا كبيرًا في حجم المشروعات التي يديرها، فلم يعد نشاطه يقتصر على التوسع الزراعي، بل امتد إلى التصنيع الغذائي، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والتعدين، والتنمية العمرانية، والتحول الرقمي، وهو ما خلق قاعدة اقتصادية متنوعة تمتلك مقومات النمو وجذب الاستثمارات.

ويقوم نموذج العمل الذي يتبناه الجهاز على تحويل المشروعات الإنتاجية إلى فرص استثمارية، من خلال بناء بيئة متكاملة تضم البنية الأساسية، ومناطق الإنتاج، والمصانع، والخدمات اللوجستية، بما يوفر للمستثمر منظومة جاهزة للعمل، ويخفض تكلفة الاستثمار، ويزيد من كفاءة التشغيل.

ولا يقتصر هذا التوجه على جذب رؤوس الأموال، وإنما يستهدف أيضًا نقل الخبرات، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز التصنيع المحلي، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، في إطار رؤية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم العائد الاقتصادي من المشروعات القومية.

شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص

ويحتل القطاع الخاص موقعًا محوريًا في استراتيجية الجهاز، انطلاقًا من قناعة بأن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تكامل الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص، والاستفادة من الخبرات والإمكانات الاستثمارية التي يمتلكها، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية، ورفع كفاءة التشغيل، وتعظيم العائد الاقتصادي.

وفي هذا الإطار، نجح الجهاز في بناء شراكات مع عدد من الشركات الوطنية والعالمية في مجالات الزراعة، والتصنيع الغذائي، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والتنمية العمرانية، بما يعزز نقل التكنولوجيا، وتطوير منظومات الإنتاج، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

كما يعمل أكثر من 150 شركة من القطاع الخاص داخل مشروعات الدلتا الجديدة، في مجالات الزراعة والميكنة الزراعية ومستلزمات الإنتاج، في نموذج يعكس نجاح الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الكبرى، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.

إدارة الأصول..تعظيم القيمة الاقتصادية

ولا يتعامل جهاز مستقبل مصر مع الأصول باعتبارها مجرد ممتلكات أو أراضٍ، وإنما ينطلق من فلسفة تقوم على تعظيم قيمتها الاقتصادية، عبر إعادة توظيفها داخل منظومات إنتاجية واستثمارية تحقق أعلى عائد ممكن.

وتعتمد هذه الرؤية على ربط الأصول بالأنشطة الاقتصادية المختلفة، سواء في الزراعة، أو الصناعة، أو الخدمات اللوجستية، أو التنمية العمرانية، بما يحولها إلى محركات للنمو الاقتصادي، ويوفر مصادر تمويل مستدامة للتوسع في المشروعات، ويعزز كفاءة استخدام الموارد.

ويمثل هذا النهج أحد أبرز ملامح التطور الذي يشهده الجهاز، حيث أصبحت إدارة الأصول جزءًا من استراتيجية اقتصادية شاملة، تستهدف تحقيق الاستدامة المالية، وتعظيم العائد من الاستثمارات العامة.

سوق المال.. بوابة لتعزيز الحوكمة وجذب الاستثمار

ويأتي التوسع في استخدام أدوات سوق رأس المال ضمن رؤية أوسع تستهدف تعزيز كفاءة الشركات التابعة، وتوسيع قاعدة الملكية، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات.

ويمتلك جهاز مستقبل مصر حصصًا واستثمارات في عدد من الشركات العاملة في قطاعات اقتصادية متنوعة، تشمل الزراعة، والصناعات الغذائية، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والتعدين، والتنمية العمرانية، وغيرها من القطاعات المرتبطة بمنظومة التنمية التي يقودها الجهاز.

ومع دراسة طرح حصص من بعض هذه الشركات في البورصة المصرية، تتعزز منظومة الحوكمة المؤسسية، حيث تصبح الشركات ملتزمة بقواعد القيد والإفصاح والشفافية، والإعلان الدوري عن نتائج الأعمال، والإفصاح عن المعلومات الجوهرية، بما يرسخ ثقة المستثمرين، ويعزز كفاءة الإدارة، ويرفع من تنافسية هذه الشركات، وفق أفضل الممارسات المعمول بها في أسواق المال.

ولا يمثل اللجوء إلى سوق المال مجرد وسيلة للتمويل، وإنما يعكس توجهًا نحو ترسيخ ثقافة الحوكمة والإدارة الرشيدة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وإتاحة فرص استثمارية جديدة أمام المؤسسات والأفراد، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويعظم الاستفادة من الأصول الإنتاجية.

الإطار التشريعي.. بيئة أكثر جذبًا للاستثمار

ومع اتساع حجم المشروعات التي يديرها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، برزت الحاجة إلى إطار تشريعي يواكب هذا التطور، ويمنح الجهاز الأدوات المؤسسية اللازمة لإدارة استثماراته ومشروعاته بكفاءة أكبر، وهو ما يستهدفه مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز، الذي يضع إطارًا قانونيًا متكاملًا ينظم طبيعة عمله، ويعزز الحوكمة، ويرفع كفاءة إدارة الأصول، ويوفر بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار.

ولا يقتصر الهدف من مشروع القانون على تنظيم الهيكل الإداري، وإنما يمتد إلى بناء نموذج مؤسسي أكثر قدرة على استيعاب التوسع في المشروعات، وإدارة الشراكات الاستثمارية، وتسريع إجراءات التنفيذ، بما يواكب طبيعة المشروعات الكبرى، ويعزز ثقة المستثمرين في البيئة المؤسسية التي تعمل من خلالها.

توافق مع متطلبات مؤسسات التمويل الدولية

ويأتي هذا التطور المؤسسي متوافقًا مع التوجهات الحديثة التي تتبناها مؤسسات التمويل والتنمية الدولية، والتي أصبحت تضع تطوير الأطر القانونية، وتعزيز الحوكمة، ورفع مستويات الشفافية والإفصاح، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، ضمن المتطلبات الأساسية لدعم المشروعات الكبرى وتمويلها.

وفي هذا الإطار، يسهم مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر في بناء بيئة مؤسسية أكثر توافقًا مع أفضل الممارسات الدولية، من خلال توفير إطار قانوني واضح، وتنظيم العلاقة بين مختلف الأطراف، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول، وتهيئة مناخ استثماري أكثر استقرارًا، بما يدعم فرص التعاون مع المؤسسات الدولية، ويزيد من قدرة الدولة على جذب الاستثمارات والتمويلات التنموية.

ويمثل هذا التوجه امتدادًا لسياسات الدولة المصرية الهادفة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحقيق التوازن بين الدور التنموي للدولة، ومشاركة المستثمرين في تنفيذ وإدارة المشروعات، بما ينعكس على رفع معدلات النمو، وزيادة الإنتاج، وخلق فرص العمل.

التنمية العمرانية.. مجتمعات جديدة تدعم الاستثمار

ولم يعد الاستثمار الذي يقوده الجهاز مقتصرًا على القطاعات الإنتاجية، بل امتد إلى التنمية العمرانية، من خلال مشروعات تستهدف إنشاء مجتمعات متكاملة ترتبط مباشرة بالمشروعات الزراعية والصناعية واللوجستية.

ويأتي مشروع "جريان" في مقدمة هذه المشروعات، باعتباره نموذجًا لربط التنمية العمرانية بالمشروعات الإنتاجية، من خلال إنشاء مجتمع عمراني متكامل في قلب منطقة الدلتا الجديدة، بما يعظم الاستفادة من البنية الأساسية التي تم تنفيذها، ويخلق فرصًا استثمارية جديدة في قطاعات الإسكان والخدمات والتجارة.

كما يمثل مشروع "زمرة" امتدادًا لهذا التوجه، في إطار رؤية تستهدف تنويع المحافظ الاستثمارية للجهاز، وتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول، وخلق مجتمعات حديثة تستجيب لمتطلبات التنمية خلال المرحلة المقبلة.

التكنولوجيا.. استثمار في اقتصاد المستقبل

وإلى جانب الاستثمار في القطاعات التقليدية، يتوسع الجهاز في الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، باعتباره أحد أسرع القطاعات نموًا على مستوى العالم، من خلال مشروعات تعتمد على التحول الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والخدمات التكنولوجية، بما يعزز قدرة الدولة على مواكبة التحولات العالمية في الاقتصاد الرقمي.

ويستهدف هذا التوجه بناء بنية تحتية رقمية متطورة تدعم مختلف المشروعات التي يديرها الجهاز، وترفع كفاءة الإدارة والتشغيل، إلى جانب خلق فرص استثمارية جديدة في قطاعات التكنولوجيا والاتصالات، التي أصبحت تمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي عالميًا.

أفريقيا.. آفاق جديدة للتعاون والاستثمار

ويمتد الدور الاقتصادي لجهاز مستقبل مصر إلى خارج الحدود المصرية، من خلال دعم توجه الدولة نحو تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والشراكات التنموية.

ويعمل الجهاز على نقل الخبرات المصرية في مجالات الزراعة الحديثة، والتصنيع الغذائي، والخدمات اللوجستية، وإدارة الموارد، إلى عدد من الدول الأفريقية، بما يسهم في دعم جهود التنمية بالقارة، ويخلق فرصًا جديدة للشركات المصرية، ويعزز مكانة مصر باعتبارها مركزًا إقليميًا للتنمية والاستثمار.

كما يمثل هذا التوسع فرصة لبناء شراكات اقتصادية طويلة الأجل، تدعم الأمن الغذائي الإقليمي، وتفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات المصرية، وتعزز التكامل الاقتصادي بين مصر والدول الأفريقية.

من جهاز للتنمية.. إلى منصة اقتصادية متكاملة

وتعكس هذه التحولات طبيعة المرحلة التي وصل إليها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بعدما تجاوز دوره تنفيذ المشروعات القومية، ليصبح منصة اقتصادية متكاملة تجمع بين الإنتاج، والاستثمار، وإدارة الأصول، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والتنمية العمرانية، والتكنولوجيا، والشراكات الإقليمية.

وفي ظل هذا التطور، يمثل الجهاز أحد النماذج الجديدة التي تعتمد عليها الدولة في تنفيذ رؤيتها الاقتصادية، من خلال بناء كيانات إنتاجية واستثمارية قادرة على جذب رؤوس الأموال، وتعظيم الاستفادة من الموارد، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يدعم مستهدفات رؤية مصر 2030، ويؤسس لمرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية المستدامة.