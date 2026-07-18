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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بلف وراه بقالي سنين.. صاحبة فيديو أحمد العوضي تكشف سر ملاحقته في السينما

احمد العوضي والفتاة
احمد العوضي والفتاة
محمد بدران

كشفت الفتاة التي ظهرت في الفيديو المتداول خلال العرض الجماهيري لفيلم «شمشون ودليلة»، والذي جمعها بالفنان أحمد العوضي داخل إحدى دور السينما بمدينة السادس من أكتوبر، تفاصيل الواقعة، مؤكدة أنها لم تكن تقصد إثارة الجدل أو تصدر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الفتاة، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع فيسبوك، إنها لم تكن تسعى إلى "التريند" أو الشهرة، موضحة: "أنا مش شحاتة وعندي كرامة، ومش عايزة حاجة من النجم غير إنه يساعدني في العلاج".

وأضافت أنها كانت تحاول مقابلة أحمد العوضي منذ سنوات، لأنها تعرف عنه مساعدة المحتاجين، مشيرة إلى أنها كانت تنوي التحدث معه بهدوء وعلى انفراد، قائلة: "كنت هاخده على جنب وأقوله كان نفسي أشوفك، وأتمنى تساعدني لأن تمن العلاج مش معايا".

وأوضحت أن ظروفها المعيشية صعبة، وأنها وأختها تعرضتا لحادث، كما أنها تعاني من مرض يحتاج إلى علاج، مضيفة: "أنا مريضة ومحتاجة علاج، واتبهدلت ونمت في الشارع، وعندي كرامة ومش عايزة حاجة غير العلاج بتاعي".

وأكدت الفتاة أنها لم تكن تعرف كيف تتصرف عندما شاهدت الفنان، قائلة: "لما شوفته اتصدمت ومعرفتش أقول إيه، وأنا بحبه وعارفة إنه جدع وشهم وهيساعدني".

وكان أحمد العوضي قد فوجئ، أثناء دخوله العرض الجماهيري لفيلم «شمشون ودليلة»، باقتراب الفتاة منه ومحاولتها الحديث معه، حيث طلبت مرافقته إلى داخل قاعة العرض، قائلة: "أنا همشي لوحدي ولا إيه؟".

ورد العوضي عليها باستغراب أكثر من مرة قائلاً: "إنت تعرفيني منين؟"، لتجيبه: "أنت حر.. مش همشي لوحدي"، قبل أن يتدخل أحد الحاضرين موضحًا أنها تحاول فقط لفت انتباهه، ليتعامل الفنان مع الموقف بهدوء ويواصل دخوله إلى قاعة العرض.

وأثار الفيديو تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد عدد كبير من المتابعين بهدوء أحمد العوضي في التعامل مع الموقف، قبل أن تخرج الفتاة لاحقًا لتكشف ملابسات الواقعة وتؤكد أنها لم تكن تبحث عن الشهرة، وإنما كانت ترغب فقط في الوصول إلى الفنان لطلب المساعدة في تحمل تكاليف علاجها.

شمشون ودليلة

ويعد فيلم شمشون ودليلة عودة للنجم أحمد العوضى للمشاركة فى السينما بعد غياب منذ فيلم الإسكندراني، الذيتعاون فيه مع المخرج خالد يوسف وقتها، وكان مأخوذا عن قصة المولف الكبير أسامة أنور عكاشة.

كما يعد فيلم شمشون ودليلة هو الفيلم الأول الذي يجمع كلا من الثنائي أحمد العوضى ومي عمر فى فيلم واحد بعد نجاح كل منهما بشكل منفرد فى الدراما

احمد العوضي عرض جماهيري سيدة تطارد العوضي فيلم شمشون ودليلة

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