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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أراضينا ليست ميدانا لتصفية الحسابات.. الرئيس العراقي يدين استهداف أربيل والسليمانية

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أدان الرئيس العراقي نزار آميدي، اليوم، استهداف مدينتي أربيل والسليمانية في شمال البلاد، مؤكدا رفض بلاده أن تكون ساحة للصراعات أو ميدانا لتصفية الحسابات الإقليمية.


وقال آميدي، في بيان، إن العراق يدين الاعتداءات التي استهدفت مدينتي أربيل والسليمانية، مؤكدا أن أي استهداف للأراضي العراقية تحت أي ذريعة يمثل انتهاكا مرفوضا لسيادة البلاد ويهدد أمن المواطنين واستقرارهم.

وأضاف أن العراق يرفض أن يكون ساحة للصراعات أو ميدانا لتصفية الحسابات الإقليمية، مجددا تمسكه بإقامة علاقات تقوم على الاحترام المتبادل وحسن الجوار بما يصون سيادة الدول ويجنب شعوب المنطقة مزيدا من التصعيد وعدم الاستقرار.

و شهدت أربيل والسليمانية خلال الساعات الماضية سلسلة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة شملت استهداف مستودع للأسلحة والذخيرة في منطقة تاسلوجة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان العراق، إسقاط 5 طائرات مسيرة مفخخة في محافظة أربيل، مؤكدا عدم تسجيل أي خسائر بشرية.

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