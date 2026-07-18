مقتل وإصابة 23 شخصا في انفجار بمصنع في الهند

أعلنت السلطات الهندية مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة 15 آخرين إثر وقوع انفجار اليوم "السبت" في مصنع للألعاب النارية بمنطقة "فاسترال" في مدينة "أحمد آباد" شمال غرب البلاد.

وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية في نسختها الإنجليزية أنه تم نقل المصابين إلى العديد من المستشفيات من أجل تلقي العلاج، مشيرة إلى أنه تم الدفع بأكثر من خمس سيارات إطفاء إلى موقع الانفجار، حيث تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق وقاموا بعمليات تبريد للحيلولة دون تجدد اشتعال النيران.

وفتحت السلطات الهندية تحقيقا من أجل الوقوف على أسباب وملابسات هذا الانفجار.