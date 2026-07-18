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قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية لبحث التعاون المشترك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية لبحث التعاون المشترك

قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية
قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية
محمد إبراهيم

التقى الفريق محمود عادل فوزى قائد القوت البحرية، الفريق أول بحرى نفيد أشرف رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية  والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لقيادة القوات البحرية بالأسكندرية، فى إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز مجالات التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء علاقات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين البلدين.

وأكد قائد القوت البحرية على أهمية تنسيق الجهود لتعزيز القدرات البحرية المصرية والباكستانية وتحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين.

من جانبه أشار رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية إلى عمق علاقات الشراكة والتعاون بين القوات البحرية لكلا البلدين.

وفى سياق متصل قام قائد القوات البحرية المصرية ورئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية بجولة تفقدية شملت زيارة لشركة ترسانة الأسكندرية للتعرف على إمكانيات الشركة وخبراتها الرائدة فى إنتاج الوحدات البحرية.

كذلك زيارة عدد من القطع البحرية المنضمة حديثا للتعرف على قدراتها القتالية وأحدث منظومات التسليح التى تمتلكها القوات البحرية خلال الأونة الأخيرة ، فضلاً عن زيارة الكلية البحرية لمتابعة منظومة الإعداد والتأهيل للطلبة وفقاً لأحدث النظم التعليمية.

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قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية لبحث التعاون المشترك

قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية
قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية
قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية

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