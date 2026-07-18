استعدوا للأجواء الحارة.. الأرصاد تكشف خريطة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

مع دخول النصف الثاني من شهر يوليو، الذي يعد ذروة فصل الصيف، تستعد البلاد لاستقبال موجة جديدة من الطقس شديد الحرارة، إذ حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اعتبارا من غد الأحد 19 يوليو وحتى نهاية الأسبوع، بالتزامن مع استمرار تأثير منخفض الهند الموسمي الذي يرفع نسب الرطوبة بشكل كبير، ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس ويجعل الأجواء أكثر إرهاقا خلال ساعات النهار وحتى الليل.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور محمود شاهين، مدير المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة سترتفع تدريجيا على أغلب أنحاء الجمهورية خلال الأيام المقبلة، موضحا أن العظمى على السواحل الشمالية تتراوح بين 31 و32 درجة مئوية، بينما تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري ما بين 37 و38 درجة، في حين ترتفع بجنوب البلاد لتتراوح بين 39 و44 درجة مئوية.

وأوضح شاهين أن البلاد ستشهد طقسا مائلا للحرارة رطبا خلال ساعات الصباح الباكر، يتحول إلى شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارا رطبا على السواحل الشمالية، مع استمرار الأجواء المائلة للحرارة والرطوبة خلال ساعات الليل.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية المصاحبة، أشار إلى تكون شبورة مائية في الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق، مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

وأضاف أن خرائط الطقس تشير أيضا إلى نشاط متقطع للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية خلال الفترة من الثلاثاء 21 يوليو وحتى الخميس 23 يوليو، وهو ما قد يساهم في تلطيف الأجواء نسبيا في بعض الفترات.

واختتم تصريحاته: "ارتفاع نسب الرطوبة سيؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة عن القيم المعلنة في الظل بما يتراوح بين درجتين وأربع درجات مئوية، وهو ما يجعل الشعور الفعلي بالحرارة أعلى من الأرقام المسجلة رسميا".

من جانبها، قال الدكتورة منار غانم، نائبة رئيس المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن استمرار تأثير منخفض الهند الموسمي يعد السبب الرئيسي في الأجواء شديدة الحرارة والرطبة التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أن تأثير هذه الموجة سيستمر حتى بداية الأسبوع بعد المقبل.

وأضافت غانم- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل حاليا نحو 38 درجة مئوية، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 39 درجة مع نهاية الأسبوع، مؤكدة أن ارتفاع نسب الرطوبة هو العامل الأساسي في زيادة الإحساس بحرارة الطقس بصورة ملحوظة.

وأشارت غانم إلى أن درجات الحرارة المحسوسة تزيد بنحو أربع درجات مئوية عن القيم المعلنة، نتيجة تجاوز نسب الرطوبة 95% في بعض المناطق الداخلية، بينما تصل إلى نحو 85% على السواحل الشمالية، وهو ما يؤدي إلى الشعور بأجواء خانقة خاصة خلال فترات الظهيرة.

وأكدت أن ارتفاع نسب الرطوبة لن يقتصر تأثيره على ساعات النهار فقط، بل سيمتد إلى فترات الليل، حيث تستمر الأجواء الحارة والرطبة على أغلب المحافظات، ما يقلل من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة ليلًا ويزيد الشعور بعدم الراحة.

وتنصح هيئة الأرصاد المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب السوائل، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، مع توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، ومتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر لمواكبة أي تحديثات بشأن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وسوف نرصد لكم درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع، والتي جاءت كالتالي:

الأحد 19 يوليو

القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والمحسوسة 39.

السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35.

شمال الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 42.

جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45.

الاثنين 20 يوليو

القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والمحسوسة 39.

السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35.

شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 43.

جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45.

الثلاثاء 21 يوليو

القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والمحسوسة 39.

السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34.

شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 41.

جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44.

الأربعاء 22 يوليو

القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 والمحسوسة 39.

السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35.

شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 41.

جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44.

الخميس 23 يوليو

القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 والمحسوسة 40.

السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35.

شمال الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 42.

جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44