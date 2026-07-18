القومي للمرأة يروج لفن التلي المصري في معرض Source Fashion London

شارك المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بجناح مميز في فعاليات معرض Source Fashion London، أحد أبرز المعارض الدولية المتخصصة في توريد الأزياء بالمملكة المتحدة وأوروبا، وقد أُقيم بمركز ExCeL في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 7 إلى 9 يوليو 2026.

وأكدت مي محمود، مدير عام الإدارة العامة لتنمية المهارات بالمجلس، أن جناح المجلس ضم مجموعة متنوعة من المنتجات المستوحاة من فن التلي المصري، شملت الشالات والأوشحة والملابس الجاهزة والحقائب الجلدية والإكسسوارات، والتي عكست ثراء التراث المصري وقدرته على مواكبة متطلبات صناعة الأزياء العالمية.



كما ضم الجناح أعمالًا متميزة تم تنسيقها من خلال المصممة اسماء الدجوي لصاحبات علامة تلي شندويل ولحرفيات من محافظتي أسيوط وسوهاج ، إلى جانب تصميمات عصرية قدمها المصممون المصريون ايضا أسماء الدجوي، ومحمد سامي، وأمل شبيب، وأشرف على عملية التفاوض والوصول إلى الأسواق العالمية هشام الجزار في نموذج يجمع بين أصالة الحرفة اليدوية المصرية ورؤية التصميم المعاصر، بما يلبي احتياجات أسواق الأزياء الدولية.

وحظيت المنتجات المعروضة بإقبال واهتمام كبيرين من المشترين الدوليين وأصحاب المتاجر والمصممين، حيث استقبل الجناح العديد من الاستفسارات والطلبات التجارية من مشترين وتجار تجزئة يمثلون أسواقًا مختلفة في المملكة المتحدة وعددًا من الدول الأوروبية، بما يعكس الإمكانات التنافسية للحرف اليدوية المصرية في الأسواق العالمية.

ومثلت مشاركة المجلس فرصة مهمة للاطلاع على أحدث توجهات صناعة الأزياء المستدامة عالميًا، والتعرف على متطلبات الأسواق والمستهلكين الدوليين، بما يسهم في تطوير المنتجات التراثية المصرية مع الحفاظ على هويتها الثقافية الأصيلة.

وتجسد هذه المشاركة التزام المجلس القومي للمرأة وشركائه بدعم الحرف التراثية باعتبارها أحد محاور التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز فرص وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية، بما يتسق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لقطاع الحرف اليدوية (2025–2030).

وتأتي هذه المشاركة في إطار مشروع «التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء الريفيات في أسيوط وسوهاج»، الذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وبتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS)، بهدف دعم التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، وتطوير منتجاتها التراثية، وربطها بأسواق التصدير العالمية.