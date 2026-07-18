أرقام قياسية تنتظرهما .. رودري وميسي أمام موعد تاريخي في نهائي المونديال

يستضيف ملعب ميتلايف نهائي كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بين الأرجنتين وإسبانيا في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويسعى منتخب إسبانيا لتكرار إنجاز عام 2010، بعدما وصل للنهائي وتوّج باللقب في النهاية على حساب هولندا.

فيما يسعى منتخب الأرجنتين لتكرار تتويجه بكأس العالم للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على فرنسا النسخة الماضية بركلات الترجيح.

وينتظر كل من قائدي الأرجنتين وإسبانيا ليونيل ميسي ورودري أرقام قياسية حال تتويجهم بكأس العالم.

وتتمثل أرقام ميسي في:

في حال فوز الأرجنتين، سيصبح ميسي أول قائد في تاريخ المونديال يرفع كأس العالم مرتين على التوالي

فيما سيعادل رقم الأسطورة البرازيلية كافو كأكثر لاعب يشارك في 3 مباريات نهائية لكأس العالم.

وأخيرا، يقترب ميسي من أن يصبح أكبر لاعب يسجل في نهائي المونديال، مع إمكانية انفراده برقم الأهداف من الركلات الحرة في تاريخ البطولة

فيما تتمثل أرقام رودري في:

يخوض رودري مباراته رقم 70 بقميص المنتخب الإسباني، لتكون هذه المباراة رقم 12 له وهو يحمل شارة القيادة.

وإذا توجت إسبانيا بطلة، سينضم لقائمة أساطير "لا روخا" كخامس قائد في تاريخ إسبانيا يرفع بطولة كبرى.

ويسعى لترسيخ مكانته العالمية بعد تتويجه بالكرة الذهبية وقيادة إسبانيا لبطولة أمم أوروبا، والآن حصد اللقب العالمي.