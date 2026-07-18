قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعتماد برنامج التدريب الميداني للوبائيات المصري كأول مركز متعاون في شرق المتوسط وأفريقيا
احتياطي النقد الأجنبي عند أعلى مستوى تاريخي.. ماذا يعني ذلك لسعر الدولار والاستثمار في مصر؟
قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية لبحث التعاون المشترك
الادعاء الأمريكي يوجه تهمة الشروع في قتل ضد المتهم بطعن مسلم في ولاية يوتا
مع ارتفاع الحرارة.. متى يصبح ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة خطرًا قاتلًا؟
عبدالناصر زيدان: أنا واحد من أقوي الإعلاميين في مصر
إيران تعلن وقف التزاماتها بمذكرة التفاهم مع واشنطن
بعد ضياع اللقب.. ماذا ينتظر الفائز بالمركز الثالث في مونديال 2026؟
الرئيس السيسي ورئيسة تنزانيا يشهدان توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين
تفاصيل حفل نهائي كأس العالم 2026.. نجوم هوليوود والغناء العالمي يحولون ملعب نيويورك إلى مسرح استثنائي
محمد صلاح يشارك صورا من عقد قران مصطفى شوبير
تصعيد خطير.. مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين وسلطنة عُمان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم منتخب إسبانيا يطالب حكام نهائي المونديال بالحزم أمام الأرجنتين

لابورت يطالب حكام نهائي المونديال بالحزم أمام الأرجنتين
لابورت يطالب حكام نهائي المونديال بالحزم أمام الأرجنتين
إسراء أشرف

طالب إيمريك لابورت، مدافع منتخب إسبانيا، طاقم التحكيم المكلف بإدارة نهائي كأس العالم 2026 بفرض الانضباط الكامل داخل الملعب، مؤكدًا أن إدارة اللقاء ستكون عاملًا حاسمًا في المواجهة المرتقبة أمام منتخب الأرجنتين.

ويلتقي المنتخبان الإسباني والأرجنتيني مساء الأحد في نهائي كأس العالم 2026، في مواجهة ينتظرها عشاق كرة القدم حول العالم، وتنطلق في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأكد لابورت، في تصريحات أبرزتها وسائل إعلام إسبانية، أن بعض المباريات الأخيرة في البطولة شهدت تجاوزات داخل الملعب لم يتم التعامل معها بالشكل المطلوب، مشيرًا إلى أن الحكام مطالبون بالحسم منذ الدقائق الأولى.

وأوضح المدافع الإسباني أن بعض المنتخبات تلجأ إلى الالتحامات البدنية والاستفزازات المتكررة لإخراج المنافس عن تركيزه، مشددًا على أن مثل هذه التصرفات يجب ألا تجد مساحة في مباراة بحجم نهائي كأس العالم.

وأضاف أن طبيعة كرة القدم في أمريكا الجنوبية تختلف عن نظيرتها الأوروبية، خاصة فيما يتعلق بقوة الاحتكاكات والتدخلات، لافتًا إلى أن الحكام في تلك القارة يمنحون مساحة أكبر لهذا النوع من اللعب، وهو ما ظهر في عدد من مباريات الأرجنتين خلال البطولة.

وأشار لابورت إلى أن المنتخب الإسباني اعتمد منذ بداية المونديال على أسلوبه الفني دون اللجوء إلى اللعب العنيف أو المخالفات المتعمدة، مؤكدًا أن الفريق سيواصل الاعتماد على شخصيته داخل الملعب.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح المباراة سيعتمد بدرجة كبيرة على قدرة الحكم على فرض شخصيته، والحفاظ على سير اللقاء بعيدًا عن أي توتر أو تجاوزات قد تؤثر على مجرياته.

ويُدير المباراة النهائية الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، ويعاونه مواطناه توماش كلانتشنيك وأندراز كوفاتشيتش، بينما اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم الحكم الأردني أدهم مخادمة حكمًا رابعًا، ومواطنه محمد الكلاف حكمًا مساعدًا احتياطيًا.

إيميريك لابورت لابورت إسبانيا الأرجنتين منتخب الأرجنتين منتخب إسبانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

3 أيام إجازة متتالية.. بشرى سارة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

هل تشغيل القرآن يحضر الجن

هل تشغيل القرآن دون الاستماع له يحضر الجن ويسكنه في البيت؟

زيكو وزوجته

زوجة مصطفى زيكو تكشف مفاجأة كانت تُجهزها لوالدته بعد الأزمة الأخيرة

هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟

هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟ الحقيقة الكاملة

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

منتخبا إسبانيا والأرجنتين

موعد نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين والقنوات الناقلة

فرنسا وانجلترا

موعد مباراة فرنسا وإنجلترا في كأس العالم والقنوات الناقلة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد في أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. كم وصل سعر الكيلو؟

ترشيحاتنا

أرشيفية

قبل شراء البن.. 5 علامات تكشف القهوة المغشوشة وتحمي صحتك

أرشيفية

مصدر عسكري لبناني: جيش الاحتلال لم ينسحب من أي نقطة بالجنوب

أرشيفية

القاهرة الإخبارية: التصعيد الإسرائيلي بغزة يتجه لتوسيع السيطرة الميدانية

بالصور

مع ارتفاع الحرارة.. متى يصبح ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة خطرًا قاتلًا؟

مخاطر ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة في الصيف
مخاطر ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة في الصيف
مخاطر ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة في الصيف

قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية لبحث التعاون المشترك

قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية
قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية
قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية

القيادة في الشبورة.. أخطاء يرتكبها السائقون صباحًا قد تعرضهم للحوادث

أخطاء شائعة تتسبب في حوادث مميتة أثناء القيادة في الضباب
أخطاء شائعة تتسبب في حوادث مميتة أثناء القيادة في الضباب
أخطاء شائعة تتسبب في حوادث مميتة أثناء القيادة في الضباب

استدعاء 105 سيارات ذاتية القيادة من "زوكس" بعد خلل في التعامل مع الدخان الكثيف

زوكس
زوكس
زوكس

فيديو

العقاب الذهبي - GOLDEN EAGLE

ختام فعاليات التدريب المصري التركي المشترك "العقاب الذهبي".. فيديو وصور

رئيس الأرجنتين ونهائي كأس العالم

رئيس الأرجنتين يرفض حضور نهائي كأس العالم.. والسبب مفاجأة!

دكتور فود

من السوشيال ميديا إلى ساحات القضاء.. من هو «دكتور فود»؟

زيكو

طول عمرك رقم واحد.. رسالة مؤثرة من مصطفى زيكو لوالدته بعد تصريحاتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد