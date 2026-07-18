نجم منتخب إسبانيا يطالب حكام نهائي المونديال بالحزم أمام الأرجنتين

طالب إيمريك لابورت، مدافع منتخب إسبانيا، طاقم التحكيم المكلف بإدارة نهائي كأس العالم 2026 بفرض الانضباط الكامل داخل الملعب، مؤكدًا أن إدارة اللقاء ستكون عاملًا حاسمًا في المواجهة المرتقبة أمام منتخب الأرجنتين.

ويلتقي المنتخبان الإسباني والأرجنتيني مساء الأحد في نهائي كأس العالم 2026، في مواجهة ينتظرها عشاق كرة القدم حول العالم، وتنطلق في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأكد لابورت، في تصريحات أبرزتها وسائل إعلام إسبانية، أن بعض المباريات الأخيرة في البطولة شهدت تجاوزات داخل الملعب لم يتم التعامل معها بالشكل المطلوب، مشيرًا إلى أن الحكام مطالبون بالحسم منذ الدقائق الأولى.

وأوضح المدافع الإسباني أن بعض المنتخبات تلجأ إلى الالتحامات البدنية والاستفزازات المتكررة لإخراج المنافس عن تركيزه، مشددًا على أن مثل هذه التصرفات يجب ألا تجد مساحة في مباراة بحجم نهائي كأس العالم.

وأضاف أن طبيعة كرة القدم في أمريكا الجنوبية تختلف عن نظيرتها الأوروبية، خاصة فيما يتعلق بقوة الاحتكاكات والتدخلات، لافتًا إلى أن الحكام في تلك القارة يمنحون مساحة أكبر لهذا النوع من اللعب، وهو ما ظهر في عدد من مباريات الأرجنتين خلال البطولة.

وأشار لابورت إلى أن المنتخب الإسباني اعتمد منذ بداية المونديال على أسلوبه الفني دون اللجوء إلى اللعب العنيف أو المخالفات المتعمدة، مؤكدًا أن الفريق سيواصل الاعتماد على شخصيته داخل الملعب.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح المباراة سيعتمد بدرجة كبيرة على قدرة الحكم على فرض شخصيته، والحفاظ على سير اللقاء بعيدًا عن أي توتر أو تجاوزات قد تؤثر على مجرياته.

ويُدير المباراة النهائية الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، ويعاونه مواطناه توماش كلانتشنيك وأندراز كوفاتشيتش، بينما اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم الحكم الأردني أدهم مخادمة حكمًا رابعًا، ومواطنه محمد الكلاف حكمًا مساعدًا احتياطيًا.