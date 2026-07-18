بعد ضياع اللقب.. ماذا ينتظر الفائز بالمركز الثالث في مونديال 2026؟

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب “هارد روك” الذي يستضيف المواجهة المرتقبة بين منتخبي فرنسا وإنجلترا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم 2026 والمقرر إقامتها في الثانية عشرة صباح الأحد.

ويسعى المنتخبان إلى إنهاء مشوارهما في البطولة بانتصار يمنحهما الميدالية البرونزية بعد ضياع حلم المنافسة على اللقب إثر الخروج من الدور نصف النهائي.

فرصة أخيرة لإنهاء المشوار بانتصار

يدخل المنتخبان اللقاء بشعار "لا بديل عن الفوز" من أجل مصالحة الجماهير وإنهاء المشاركة في كأس العالم بصورة إيجابية بعدما كان كل منهما مرشحا بقوة للوصول إلى المباراة النهائية.

ويمثل الفوز بالمركز الثالث إنجازا معنويا مهما خاصة بعد المشوار القوي الذي قدمه المنتخبان طوال البطولة.

خسارة نصف النهائي تشعل المواجهة

تأهلت فرنسا إلى مباراة تحديد المركز الثالث عقب خسارتها أمام إسبانيا في نصف النهائي، بينما سقط المنتخب الإنجليزي أمام الأرجنتين، ليتجدد الصراع بين المنتخبين الأوروبيين في مواجهة لا تخلو من الندية والإثارة.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة تنافسا كبيرا في ظل رغبة كل منتخب في إنهاء البطولة على منصة التتويج.

مكاسب مالية تنتظر الفائز

لا تتوقف أهمية المباراة عند الفوز بالميدالية البرونزية، بل تمتد أيضا إلى العائد المالي إذ يحصل صاحب المركز الثالث على 29 مليون دولار فيما ينال صاحب المركز الرابع 27 مليون دولار.

ورغم أن الفارق المالي يبلغ مليوني دولار فقط، فإن المركز الثالث يحمل قيمة معنوية كبيرة في سجل المنتخبات المشاركة.

جوائز كأس العالم 2026

البطل: 50 مليون دولار.

الوصيف: 33 مليون دولار.

صاحب المركز الثالث: 29 مليون دولار.

صاحب المركز الرابع: 27 مليون دولار.

صراع أوروبي قبل إسدال الستار

تمثل مواجهة فرنسا وإنجلترا آخر ظهور للمنتخبين في مونديال 2026، حيث يسعى كل منهما لتوديع البطولة بانتصار يعوض خيبة الإخفاق في نصف النهائي ويمنح اللاعبين دفعة معنوية قبل العودة إلى المنافسات القارية والمحلية، في لقاء ينتظر أن يحمل الكثير من الإثارة والندية حتى صافرة النهاية.