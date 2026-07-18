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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

القيادة في الشبورة.. أخطاء يرتكبها السائقون صباحًا قد تعرضهم للحوادث

أخطاء شائعة تتسبب في حوادث مميتة أثناء القيادة في الضباب
أخطاء شائعة تتسبب في حوادث مميتة أثناء القيادة في الضباب
آية التيحي

تشكل القيادة في الضباب أحد أكبر التحديات التي تواجه السائقين، خاصة مع انخفاض مدى الرؤية بشكل مفاجئ، وهو ما يزيد من احتمالات وقوع الحوادث الخطيرة. 

 

أخطاء شائعة تتسبب في حوادث مميتة أثناء القيادة في الضباب

ويحذر خبراء السلامة المرورية من أن بعض الأخطاء الشائعة التي يرتكبها السائقون أثناء القيادة في الأجواء الضبابية قد تتحول إلى سبب مباشر في وقوع تصادمات مميتة، مؤكدين أن الالتزام بإرشادات القيادة الآمنة يقلل بشكل كبير من المخاطر.

وفيما يلي أبرز 5 أخطاء شائعة أثناء القيادة في الضباب وكيفية تجنبها، وفقا لما نشر في موقع 4injured، وتشمل:

ـ القيادة بسرعة لا تتناسب مع مستوى الرؤية:
يعد الإفراط في السرعة من أكثر الأسباب المؤدية إلى الحوادث في الأجواء الضبابية، إذ تقل قدرة السائق على رؤية الطريق والمركبات الأخرى، ما يحد من الوقت المتاح لاتخاذ رد فعل مناسب عند ظهور أي خطر مفاجئ.

وينصح الخبراء بخفض السرعة تدريجيًا، مع ترك مسافة أمان أكبر من المعتاد بين المركبات، حتى يتمكن السائق من التوقف بأمان عند الحاجة.

أخطاء شائعة تتسبب في حوادث مميتة أثناء القيادة في الضباب

ـ استخدام الضوء العالي بدلاً من الضوء المنخفض:
يلجأ بعض السائقين إلى تشغيل المصابيح الأمامية العالية اعتقادًا بأنها تحسن الرؤية، إلا أن الواقع عكس ذلك، حيث ينعكس الضوء على جزيئات الضباب ويزيد من صعوبة الرؤية.

ويؤكد الخبراء أن استخدام المصابيح المنخفضة أو مصابيح الضباب هو الخيار الأفضل، مع التوقف في مكان آمن إذا أصبحت الرؤية شبه منعدمة.

أخطاء شائعة تتسبب في حوادث مميتة أثناء القيادة في الضباب

ـ عدم ترك مسافة أمان كافية:
الاقتراب الشديد من السيارة الأمامية يزيد من خطر وقوع الحوادث الخلفية، خاصة في الضباب، حيث يصعب تقدير المسافات وسرعة المركبات.

لذلك يُنصح بمضاعفة مسافة الأمان مقارنة بالقيادة في الظروف الجوية الطبيعية، لمنح السائق وقتًا كافيًا للاستجابة لأي توقف مفاجئ.

أخطاء شائعة تتسبب في حوادث مميتة أثناء القيادة في الضباب

ـ تجاهل تغير مستوى الرؤية أثناء السير:
قد تختلف كثافة الضباب من منطقة إلى أخرى خلال الرحلة، ما يستدعي تعديل السرعة باستمرار وفقًا لمستوى الرؤية.

ويشدد خبراء السلامة على ضرورة البقاء في حالة يقظة دائمة، وتجنب القيادة بنفس السرعة عند الدخول إلى مناطق أكثر كثافة في الضباب.

أخطاء شائعة تتسبب في حوادث مميتة أثناء القيادة في الضباب

ـ تجاهل التحذيرات الجوية:
إهمال متابعة نشرات الطقس والتحذيرات الخاصة بالضباب الكثيف قد يعرض السائق لمواقف خطيرة، خصوصًا في الطرق السريعة.

وينصح الخبراء بالاطلاع على حالة الطقس قبل الانطلاق، وتأجيل الرحلة إذا كانت الظروف الجوية غير آمنة، حفاظًا على سلامة السائق والركاب.

أخطاء شائعة تتسبب في حوادث مميتة أثناء القيادة في الضباب

نصائح مهمة للقيادة الآمنة في الضباب

إلى جانب تجنب الأخطاء السابقة، يوصي المختصون بالالتزام بعدد من الإرشادات، أبرزها:
ـ خفض السرعة بما يتناسب مع مدى الرؤية.
ـ تشغيل المصابيح المنخفضة أو مصابيح الضباب.
ـ الحفاظ على مسافة أمان كافية.
ـ تجنب التجاوز غير الضروري.
ـ التوقف في مكان آمن إذا أصبحت الرؤية معدومة.
ـ متابعة التحذيرات الجوية قبل السفر.

ويؤكد خبراء السلامة المرورية أن الالتزام بهذه الإجراءات البسيطة يسهم في الحد من حوادث الضباب ويحافظ على سلامة مستخدمي الطرق، خاصة خلال فصلي الخريف والشتاء اللذين يشهدان انخفاضًا متكررًا في مستوى الرؤية.

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القيادة في الشبورة.. أخطاء يرتكبها السائقون صباحًا قد تعرضهم للحوادث

أخطاء شائعة تتسبب في حوادث مميتة أثناء القيادة في الضباب
أخطاء شائعة تتسبب في حوادث مميتة أثناء القيادة في الضباب
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