تفاصيل حفل نهائي كأس العالم 2026.. نجوم هوليوود والغناء العالمي يحولون ملعب نيويورك إلى مسرح استثنائي

لن يكون نهائي كأس العالم 2026 مجرد مباراة كروية لحسم هوية بطل العالم بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين بل سيتحول ملعب "نيويورك – نيوجيرسي" إلى مسرح عالمي يحتضن أحد أضخم العروض الفنية في تاريخ البطولة بمشاركة نخبة من نجوم السينما والغناء والموسيقى من مختلف أنحاء العالم.

ويترقب أكثر من 80 ألف مشجع داخل الملعب إلى جانب مئات الملايين من المتابعين عبر الشاشات أمسية استثنائية تجمع بين المنافسة الرياضية والإبهار الترفيهي في ختام النسخة الأولى من كأس العالم التي أُقيمت بمشاركة 48 منتخبًا واستضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

توم كروز يقود مفاجآت حفل الافتتاح

يفتتح حفل الختام النجم العالمي توم كروز الذي يستعد لتقديم عرض استعراضي خاص بينما أبقى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تفاصيل مشاركته سرية حتى انطلاق الاحتفال في خطوة تهدف إلى الحفاظ على عنصر المفاجأة.

كما يشهد الحفل مشاركة عدد من أبرز نجوم الغناء العالمي يتقدمهم روبي ويليامز ولورا باوزيني ونيكول شيرزينجر مؤدو الأغنية الرسمية للبطولة إلى جانب مغني الراب الأمريكي بوست مالون وصانع المحتوى الشهير "آي شو سبيد" فيما تؤدي النجمة الحائزة على جائزة الأوسكار جينيفر هادسون النشيد الوطني الأمريكي قبل انطلاق المباراة.

عرض بين الشوطين على طريقة "السوبر بول"

وسيكون العرض الموسيقي بين شوطي المباراة الحدث الأبرز في الليلة الختامية حيث يقدم "فيفا" للمرة الأولى عرضًا ترفيهيًا مستوحى من نهائيات دوري كرة القدم الأمريكية "السوبر بول" في تجربة يسعى من خلالها إلى تقديم نسخة غير مسبوقة من نهائي كأس العالم.

ويتولى كريس مارتن المغني الرئيسي لفرقة "كولدبلاي" الإشراف على إخراج العرض الذي يستمر نحو 11 دقيقة ويضم مجموعة من أكبر نجوم الموسيقى في العالم.

وتتصدر القائمة النجمة الأمريكية مادونا والنجم الكندي جاستن بيبر والنجمة الكولومبية شاكيرا وفرقة "بي تي إس" الكورية الجنوبية بالإضافة إلى النجم النيجيري بورنا بوي في عرض يجمع بين أجيال ومدارس موسيقية مختلفة.

ومن المنتظر أيضًا إعادة تقديم الأغنية التي صاحبت أجواء البطولة طوال الأسابيع الماضية في فقرة ينتظرها ملايين المشاهدين حول العالم.

رسالة إنسانية في ليلة التتويج

ولا يقتصر الحفل على الجانب الفني إذ يحمل أيضًا رسالة إنسانية حيث يشارك قائد الأوركسترا العالمي جوستافو دوداميل مع جوقة موسيقية من مدينة نيويورك في عرض خاص بينما يخصص "فيفا" جزءًا من الفعالية لدعم البرامج التعليمية بالتعاون مع منظمة "جلوبال سيتيزن".

استراحة أطول من المعتاد

ومن المتوقع أن تمتد فترة الاستراحة بين الشوطين لأكثر من 15 دقيقة وهي المدة القانونية في مباريات كرة القدم وذلك لإتاحة الوقت الكافي لتجهيز المسرح وإقامة العرض ثم إزالة تجهيزاته قبل استئناف المباراة.

وكان ملعب "نيويورك – نيوجيرسي" قد شهد سيناريو مشابهًا خلال نهائي كأس العالم للأندية عندما تم تمديد فترة الاستراحة بسبب إقامة عرض فني مماثل.