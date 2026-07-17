كيف تقلل استهلاك الكهرباء وتحد من ارتفاع الفاتورة؟

تشكل فواتير الكهرباء نسبة كبيرة من إجمالي نفقات المنزل، لذا، من المفيد معرفة كيفية ترشيد استهلاك الكهرباء لخفض التكاليف، بإجراء تغييرات بسيطة، ستلاحظ انخفاضًا ملحوظًا في فواتيرك مع مرور الوقت.

تعرّف على كيفية ترشيد استهلاك الكهرباء بفعالية في منزلك وعملك

توفير الطاقة - ما هي الأجهزة التي تستهلك أكبر قدر من الطاقة؟

قبل أن تبحث عن طرق لتوفير الكهرباء، هل يمكنك التحقق من الأجهزة المنزلية أو التجارية التي تستهلك أكبر قدر من الطاقة.

سيساعدك هذا على ترشيد استخدامها، تغيير عاداتك اليومية قد يساهم في خفض فواتيرك، لن تكون هذه تغييرات جذرية، لكنها ستوفر لك مبلغًا لا بأس به سنويًا.

- استخدم الأجهزة الكهربائية بحكمة

إذا كنت تتساءل عن كيفية توفير المال على الكهرباء، فابدأ بتغيير عاداتك اليومية، أولًا، أطفئ الأنوار دائمًا في الغرف التي تغادرها، افصل الشواحن التي لا تحتاجها حاليًا، شغّل الأجهزة الكهربائية فقط عند الحاجة، مثلًا لا تشغل الغسالة أو المجفف إلا إذا كانا ممتلئين، استخدم المكواة فقط عندما يكون لديك الكثير من الملابس لتكويها، بدلًا من استخدام المجفف، انشر غسيلك في الخارج خلال فصل الصيف، هذه الأمور البسيطة تُحدث فرقًا كبيرًا في خفض فاتورة الكهرباء.

- استغل ضوء الشمس الطبيعي

حاول، إن أمكن، الاستفادة القصوى من ضوء الشمس الطبيعي خلال النهار، افتح الستائر وارفع الستائر الرأسية للسماح بدخول أكبر قدر ممكن من ضوء الشمس، احرص على أن تكون منطقة عمل أو دراسة أطفالك في مكان مضاء جيدًا، فهذا سيقلل الحاجة إلى إضاءة إضافية باستخدام المصابيح، كما أن أشعة الشمس ستدفئ الغرف بشكل طبيعي، وهو أمر مفيد للغاية في فصلي الخريف والشتاء.