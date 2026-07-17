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وزيرة التضامن تلتقي مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس جامعة مدينة السادات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التضامن تلتقي مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس جامعة مدينة السادات

وزيرة التضامن تلتقي مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس جامعة مدينة السادات
وزيرة التضامن تلتقي مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس جامعة مدينة السادات
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اللواء خالد فودة مستشار السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس أمناء جامعة مدينة السادات الأهلية، والدكتور ناصر عبد الباري، رئيس جامعة مدينة السادات والقائم بتيسير أعمال الجامعة الأهلية، وذلك بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة.

 مجالات التعاون المشترك بما يعود بالفائدة على طلاب الجامعة

وتناول اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة مدينة السادات الأهلية في عدد من مجالات التعاون المشترك بما يعود بالفائدة على طلاب الجامعة.


وتطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة سواء من الوزارة أو الجامعة لتأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل والخريجين، فضلا عن استعراض الأنشطة الطلابية التي تسهم في بناء شخصية الطالب وصقل مهاراته.


واختتم اللقاء بتأكيد وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء جامعة مدينة السادات الأهلية رئيس جامعة مدينة السادات والقائم بتيسير أعمال الجامعة الأهلية بتعزيز سبل التعاون خلال الفترة المقبلة في عدد من المجالات مما يعود بالفائدة على المواطن. 

الدكتورة مايا مرسي التضامن الجهود جامعة مدينة السادات مجالات التعاون

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