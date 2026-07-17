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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بالأرقام.. وزارة الأوقاف تنفذ أكثر من 9 ملايين نشاط دعوي وتوعوي خلال 12 عامًا

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
محمد شحتة

واصلت الإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة بوزارة الأوقاف، أداء رسالتها في نشر الفكر الوسطي المستنير، وترسيخ القيم الدينية والوطنية، وتعزيز الوعي الرشيد، من خلال منظومة متكاملة من البرامج الدعوية والعلمية والثقافية التي امتدت إلى جميع محافظات الجمهورية منذ عام ٢٠١٤م، في إطار رؤية وزارة الأوقاف لبناء الإنسان، وتجديد الخطاب الديني، وخدمة المجتمع.

وحققت الإدارة خلال هذه الفترة إنجازات نوعية؛ إذ نفذت سبعة آلاف وواحدًا وخمسين (٧٠٥١) قافلة دعوية، وعقدت سبعين ألفًا وتسعمائة وثلاثة وأربعين (٧٠٩٤٣) ملتقى فكريًّا، وقدمت مليونًا ومائةً وخمسةً وسبعين ألفًا (١٬١٧٥٬٠٠٠) درس عصر، ومليونًا ومائة ألف (١٬١٠٠٬٠٠٠) ترويحة تراويح.

نشاط وزارة الأوقاف الدعوي

كما نظمت ألفين وتسعمائة وتسعةً وثمانين (٢٬٩٨٩) أسبوعًا ثقافيًّا، ونفذت مائتين وخمسةً وخمسين ألفًا وسبعمائة وخمسةً وثلاثين (٢٥٥٬٧٣٥) منبرًا ثابتًا بالتعاون مع الأزهر الشريف، وعقدت مائتين وأربعة آلاف واثنين (٢٠٤٬٠٠٢) درسًا منهجيًّا للأئمة والواعظات، إلى جانب تنفيذ مليونا ومائتين وأحد عشر ألفًا وثلاثمائة وتسعة عشر (١٬٢١١٬٣١٩) نشاطًا ضمن البرنامج التثقيفي للطفل، ومليونين وخمسمائة وتسعة وتسعين ألفًا وثلاثمائة وسبعين (٢٬٥٩٩٬٣٧٠) نشاطًا ضمن البرنامج الصيفي للطفل.

كما تنظيم ألفين ومائتين وثمانية وستين (٢٬٢٦٨) لقاءً لبرنامج «لقاء الجمعة للطفل» في سبعة وعشرين (٢٧) مسجدًا، وتنفيذ ألفين ومائتين واثنين وتسعين (٢٢٩٢) درسًا للسيدات وترويحة  بما أسهم في توسيع نطاق العمل الدعوي والتوعوي، وتعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع.

كما شهدت هذه الفترة عقد مليون وثمانمائة وستة آلاف وثمانمائة وواحد وتسعين (١٬٨٠٦٬٨٩١) مجلسًا للفقه والإقراء والندوات العلمية، وتنفيذ عشرة آلاف وثلاثمائة وواحد وأربعين (١٠٬٣٤١) مجلسًا علميًّا، وعقد واحد وسبعين ألفًا وخمسمائة وثمانية وستين (٧١٬٥٦٨) مجلسًا لقراءة البردة الشريفة، ومائتين وأربعة وخمسين ألفًا وستمائة وثلاثة وثمانين (٢٥٤٬٦٨٣) مجلسًا وملتقى دعويًّا، وتنفيذ خمسمائة وأربعة وستين (٥٦٤) كرسيًّا علميًّا.

أنشطة المساجد بوزارة الأوقاف

كما تم عقد خمسة وعشرين (٢٥) لقاءً ضمن برنامج «حوار مع ابن الجامعة»، وتنظيم أربعمائة وثمانية وستين (٤٦٨) فعالية ضمن برامج «الصالون الثقافي»، و«في محبة وطن»، و«السهرة الرمضانية»، وتنفيذ أربعة وثمانين ألفًا (٨٤٬٠٠٠) فعالية بالمساجد المحورية، وعقد واحد وثمانين ألفًا وثلاثمائة وواحد وتسعين (٨١٬٣٩١) ندوة، وتنظيم اثنتين وتسعين (٩٢) فعالية بمساجد الأعلام، وتقديم مائتين وعشرين (٢٢٠) خاطرة دعوية.

كما تم افتتاح ستة عشر ألفًا ومائتين وثمانية وخمسين (١٦٬٢٥٨) فصلًا لمحو الأمية، وتنفيذ مائة واثنين وثمانين ألفًا ومائتين وثمانية (١٨٢٬٢٠٨) محاضرات وندوات توعوية تناولت قضايا الوعي، والقضية السكانية، وجلسات الدوار، فضلًا عن المشاركة في معرض فيصل الرمضاني للكتاب بـ(١٥) فعالية، وتنظيم أربع وعشرين (٢٤) مسابقة ثقافية، وعقد ثلاثة وعشرين (٢٣) لقاءً بعنوان «كن مبدعًا»، والاستعانة بـستة وأربعين ألفًا ومائة وأربعة عشر (٤٦٬١١٤) خطيب مكافأة، ودعم العمل الدعوي من خلال ألف وخمسين (١٬٠٥٠) واعظة، بما يعكس اتساع جهود الإدارة في ترسيخ الفكر الوسطي، وتعزيز الوعي، وخدمة المجتمع، والإسهام في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

الأوقاف الإدارة العامة للإرشاد والدعوة نشر الدعوة البرامج الدعوية مساجد الأوقاف

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