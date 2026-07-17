قطاع المياه عن 19 منطقة في الجيزة اليوم لمدة 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه لمدة 6 ساعات عن عدد من المناطق، اعتبارًا من الساعة 12:00 منتصف ليل يوم الجمعة الموافق 17 يوليو 2026 وحتى الساعة 6:00 صباح يوم السبت الموافق 18 يوليو 2026.

وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتنفيذ حلول عاجلة لتحسين ضغوط المياه ورفع كفاءة الشبكات.

وذلك لتنفيذ أعمال ربط خط مياه رئيسي بمنطقة كفر طهرمس، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة للمواطنين.

وأوضحت مياه الجيزة أن سبب قطع المياه يرجع إلى تنفيذ أعمال ربط خط مياه قطر 1000 مم بشارع بهجت الشوربجي بخط مياه قطر 300 مم بشارع التحرير بمنطقة كفر طهرمس، وذلك بهدف تحسين ضغوط المياه بالمنطقة، ضمن خطة الشركة للتعامل مع شكاوى ضعف الضغوط وتنفيذ حلول فنية عاجلة تسهم في تحسين الخدمة.

9 مناطق متأثرة

وأضافت مياه الجيزة أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه تشمل: خلف الغاز، وراق العرب، مدينة السادات، عزبة المفتي، بشتيل البلد، بشتيل لعبة، مدينة الأمل، عزبة المطار، مساكن المطار، جزءًا من أرض الحداد، بولاق الدكرور، زنين، ترعة الزمر، شارع ناهيا، شارع أكتوبر، شارع همفرس، ترعة عبدالعال(1)، ترعة عبدالعال (2)، وكفر طهرمس.

وأكدت مياه الجيزة توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع، ويمكن للمواطنين طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول لتلبية احتياجاتهم فورًا.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه إلى المناطق المتأثرة بصورة طبيعية.



