تنفيذ مشروعات بقيمة 120 مليون جنيه بروض الفرج ومصر القديمة ومحور المشير وحل مشكلات المياه الجوفية بالقاهرة الفاطمية

أعلن المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، عن تنفيذ حزمة من مشروعات الإحلال والتجديد وتحسين الصرف بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 120 مليون جنيه، وذلك بمناطق روض الفرج، ومصر القديمة، ومحور المشير طنطاوي، بهدف رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي، والتعامل مع مشكلات المياه الجوفية، وحماية المناطق الأثرية بالقاهرة الفاطمية.

روض الفرج

وأوضح أن الشركة تنفذ مشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بمنطقة روض الفرج، والذي يتضمن تنفيذ خط رئيسي بقطر 600 ملي، بتكلفة 25 مليون جنيه، بما يسهم في تحسين خدمات الصرف الصحي، إلى جانب إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بشوارع جزيرة بدران، والزنانيري، ومصطفى شوقي، والزهور، وشيتي بك.

وأضاف أن الشركة تنفذ أيضًا خط انحدار بقطر 1200 ملي باستخدام الدفع النفقي بطول 1.5 كيلومتر، بتكلفة 80 مليون جنيه، بديلًا لمحطة نادي الرماية، بما يسهم في تحسين خدمة الصرف الصحي بمنطقة مصر القديمة.

الغابة الشجرية

وأشار إلى تنفيذ خط صرف صحي بمنطقة الغابة الشجرية بمحور المشير طنطاوي بطول 1.5 كيلومتر وقطر 400 ملي، بتكلفة 10 ملايين جنيه.

القاهرة الفاطمية

وأكد رئيس الشركة أن الشركة نفذت كذلك خط صرف صحي بقطر 700 ملي بطول 2 كيلومتر لخدمة المنطقة الأثرية بالقاهرة الفاطمية، إلى جانب رفع مناسيب وتعلية المطابق بنحو مترين لاستيعاب المياه الجوفية، بما يسهم في حماية المناطق الأثرية، والتي تضم مسجد عمرو بن العاص، ومنطقة بين الكنائس، وتشمل الكنيسة المعلقة، وكنيسة مار جرجس، وكنيسة أبو سرجة، والمتحف القبطي.

وأوضح المهندس عادل حسن أن هذه الأعمال تأتي في إطار تكليفات محافظة القاهرة، وانطلاقًا من المسؤولية الوطنية للحفاظ على المناطق الأثرية والتاريخية بالقاهرة الفاطمية، ومنع تأثير المياه الجوفيةعلي الآثار،.