قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بريطانيا والاتحاد الأوروبي يوقعان معاهدة لتخفيف قيود عبور مواطني جبل طارق
هالاند جديد.. صحف اسبانيا تعلق على الظهور الأول لحمزة عبدالكريم فى تدريبات برشلونة
مصر تدين استهداف المملكة العربية السعودية وتعرب عن تضامنها الكامل
اسطوري.. ماذا قالت صحف أوروبا عن احتفالية 100 مليون شكرا؟
الجامعة العربية: دعم الحكومة الفلسطينية ضرورة ملحة وإنهاء الاحتلال أساس أي حل
الخارجية العمانية: السلطنة تواصل تعاونها المحايد لاستعادة حرية الملاحة بهرمز
إعلامي: تريزيجيه يرحل رسميًا إلى الرياض السعودي.. ورغبة الأهلي حسمت الصفقة
وليد توفيق في حوار خاص لـ«صدى البلد»: «شكثر مشتاق» ذكرتني بشقيقي الراحل.. وأفكر في العودة إلى السينما
أبويا عايز يبيعني بـ600 ألف.. قصة ندى تشعل مواقع التواصل الاجتماعي| ماذا يحدث؟
مشاهدة مباراة فرنسا وإسبانيا اليوم بدون اشتراك.. القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم
موعد صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة لشهر يوليو 2026
الفراخ والبيض والطماطم.. الزراعة تزف أخبارا سارة للمواطنين لمدة 7 أشهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تنفيذ مشروعات بقيمة 120 مليون جنيه بروض الفرج ومصر القديمة ومحور المشير وحل مشكلات المياه الجوفية بالقاهرة الفاطمية

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال
آية الجارحي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أعلن المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، عن تنفيذ حزمة من مشروعات الإحلال والتجديد وتحسين الصرف بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 120 مليون جنيه، وذلك بمناطق روض الفرج، ومصر القديمة، ومحور المشير طنطاوي، بهدف رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي، والتعامل مع مشكلات المياه الجوفية، وحماية المناطق الأثرية بالقاهرة الفاطمية.

روض الفرج

وأوضح أن الشركة تنفذ مشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بمنطقة روض الفرج، والذي يتضمن تنفيذ خط رئيسي بقطر 600 ملي، بتكلفة 25 مليون جنيه، بما يسهم في تحسين خدمات الصرف الصحي، إلى جانب إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بشوارع جزيرة بدران، والزنانيري، ومصطفى شوقي، والزهور، وشيتي بك.

وأضاف أن الشركة تنفذ أيضًا خط انحدار بقطر 1200 ملي باستخدام الدفع النفقي بطول 1.5 كيلومتر، بتكلفة 80 مليون جنيه، بديلًا لمحطة نادي الرماية، بما يسهم في تحسين خدمة الصرف الصحي بمنطقة مصر القديمة.

الغابة الشجرية

وأشار إلى تنفيذ خط صرف صحي بمنطقة الغابة الشجرية بمحور المشير طنطاوي بطول 1.5 كيلومتر وقطر 400 ملي، بتكلفة 10 ملايين جنيه.

القاهرة الفاطمية

وأكد رئيس الشركة أن الشركة نفذت كذلك خط صرف صحي بقطر 700 ملي بطول 2 كيلومتر لخدمة المنطقة الأثرية بالقاهرة الفاطمية، إلى جانب رفع مناسيب وتعلية المطابق بنحو مترين لاستيعاب المياه الجوفية، بما يسهم في حماية المناطق الأثرية، والتي تضم مسجد عمرو بن العاص، ومنطقة بين الكنائس، وتشمل الكنيسة المعلقة، وكنيسة مار جرجس، وكنيسة أبو سرجة، والمتحف القبطي.

وأوضح المهندس عادل حسن أن هذه الأعمال تأتي في إطار تكليفات محافظة القاهرة، وانطلاقًا من المسؤولية الوطنية للحفاظ على المناطق الأثرية والتاريخية بالقاهرة الفاطمية، ومنع تأثير المياه الجوفيةعلي الآثار،.

روض الفرج مصر القديمة محور المشير طنطاوي المياه الجوفية القاهرة الفاطمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هانى ابوريده

أبو ريدة يحسم الجدل حول مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

المحامية لؤة خلف

هل بسبب الحجاب؟ نقابة المحامين تحسم الجدل وتكشف السبب الحقيقي لوقف محامية سوهاج.. القصة الكاملة

دونالد ترامب

ترامب يطالب دول الخليج بدفع تعويضات للولايات المتحدة مقابل حراسة مضيق هرمز

إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. هجوم يخرق قانون البحار

إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. وهجوم يخرق قانون البحار

أسعار الذهب اليوم

أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 14-7-2026 في مصر

صبري نخنوخ

قبل بدء الجلسة.. ننشر نص أقوال صبري نخنوخ في قضية اقتحام معرض سيارات التجمع

بيض الكوبرا

صور صادمة تشعل السوشيال ميديا.. العثور على عش كوبرا و30 بيضة في الإسكندرية

الدواجن

حقنة البرد السبب.. البيطريين توجه تحذيرا عاجلا بشأن هذا النوع من الدواجن

ترشيحاتنا

البحوث الإسلاميَّة يختتم ملتقيات الهجرة النبويَّة بملتقًى حول استلهام دروسها في مواجهة التحديات

البحوث الإسلامية يختتم ملتقيات الهجرة النبوية بملتقى حول استلهام دروسها في مواجهة التحديات

قائمة المنقولات

عالمة أزهرية: قائمة المنقولات «عُرف» وليست من الشرع.. والزوج مسئول عن تجهيز منزل الزوجية

وزارة الأوقاف

تكليف الشيخ محمد رجب خورشيد مديرًا عامًّا للدعوة والبر بأوقاف الفيوم

بالصور

4 خطوات هامة.. كيفية الحفاظ على البشرة في الصيف

كيفية الحفاظ على البشرة في الصيف
كيفية الحفاظ على البشرة في الصيف
كيفية الحفاظ على البشرة في الصيف

طريقة عمل مكرونة بالسجق

طريقة عمل مكرونة بالسجق
طريقة عمل مكرونة بالسجق
طريقة عمل مكرونة بالسجق

إنزال 400 ألف زريعة أسماك ببحر مويس بنطاق كفر الحصر بالشرقية

اسماك
اسماك
اسماك

أفضل الأطعمة لتعويض السوائل والأملاح فى الصيف

فضل الاطعمة لتعويض السوائل والاملاح فى الصيف
فضل الاطعمة لتعويض السوائل والاملاح فى الصيف
فضل الاطعمة لتعويض السوائل والاملاح فى الصيف

فيديو

أزمة جوري بكر

هل زواج أصحاب متلازمة داون في شرع ربنا؟.. القصة الكاملة لأزمة جوري بكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد