قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الإنتاج الحربي: تأهيل الكوادر الفنية والقيادية أولوية لدعم التطوير وزيادة الإنتاجية
منع الصحفيين من دخول محاكمة صبري نخنوخ وآخرين في اقتحام معرض سيارات التجمع
تفاصيل كراسة شروط شقق التعاونيات في 6 أكتوبر.. الأسعار وأنظمة السداد
اتحاد الكرة يوجه الشكر للجنة الحكام واللجنة الفنية الخاصة بها
النيابة تطالب توقيع أقصى عقوبة على صبري نخنوخ وآخرين في قضية معرض سيارات التجمع
رئيس الهيئة العربية للتصنيع يتفقد مشروعات حياة كريمة 1 بأسيوط ويوجه بتكثيف الأعمال وتسريع التنفيذ
رفضت أكون سلعة.. استغاثة من فتاة بالغربية: تعرضت للطرد بعد رفضي الزواج مقابل المال
ألفاظ خارجة.. نقابة الموسيقيين تقرر رفع الإيقاف عن يارا حجازي
البرلمان يوفق علي مقترح توحد القواعد القانونية داخل «جهاز مستقبل مصر»
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا بشان أرض نادي الزمالك التابعة للأوقاف.. تفاصيل
هزة أرضية شرق القاهرة نتيجة أعمال إنشائية
فيديو “يا ساقط” راح لحاله.. عبدالناصر زيدان يكشف تفاصيل أزمة مرتضى منصور| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

زيادة تصل إلى 3 أضعاف.. «القابضة للمياه» تكشف تفاصيل العلاوة الدورية الجديدة للعاملين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

 عقد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة، وأعضاء اللجان النقابية، ومسئولي الموارد البشرية بالشركات، لشرح آليات صرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين وفقًا لتعديلات قانون العمل الجديد لعام 2026، وذلك بحضور الدكتور صلاح بيومي، واللواء عاصم شكر، والدكتور أبو العباس عيسى، نواب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والمستشار محمد إبراهيم عبد السلام، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لمجلس الإدارة، والدكتور  محسن عبد الجيد، المستشار المالى والإداري والتجاري لرئيس مجلس إدارة القابضة.

جاء ذلك في إطار حرص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على التواصل المباشر مع العاملين وشرح المستجدات المتعلقة بحقوقهم المالية.

وأكد المهندس مصطفى الشيمي أن الهدف من اللقاء هو توحيد الرسالة وتوضيح آلية تطبيق العلاوة للعاملين بجميع الشركات التابعة، بما يضمن وصول المعلومات الصحيحة إليهم، مشددًا على أن الهدف الأساسي من تطبيق المنظومة الجديدة هو تحقيق مصلحة العاملين ورفع مستوى معيشتهم.

وأوضح رئيس الشركة القابضة أن المقارنة يجب ألا تكون بين النسب فقط، وإنما بين الوعاء الذي تُحتسب عليه العلاوة، مشيرًا إلى أن تطبيق العلاوة وفقًا للقانون الجديد سيحقق عائدًا ماليًا أكبر للعاملين مقارنة بالسنوات السابقة، لأن احتسابها سيتم على الأجر التأميني وليس على الأجر الأساسي فقط.

وقال إن التطبيق الجديد يتضمن علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني تُضم إلى الأجر الأساسي، بالإضافة إلى منحة بنسبة 12% من الأجر التأميني تصرف كمبلغ مقطوع، وهو ما يجعل إجمالي ما يحصل عليه العامل أعلى بصورة ملحوظة، مؤكدًا أن لغة الأرقام تثبت أن العائد المالي للعامل سيصل إلى ما يقارب ثلاثة أضعاف على الأقل ما كان سيتحقق حال تطبيق العلاوة بالكامل على الأجر الأساسي فقط.

وأضاف المهندس مصطفى الشيمي أن الشركة القابضة حرصت على دراسة مختلف البدائل قبل اعتماد آلية التطبيق، بما يضمن تحقيق أفضل منفعة ممكنة للعاملين، مؤكدًا أن جميع القرارات التي تم اتخاذها جاءت انطلاقًا من الحرص على تحسين أوضاعهم المالية، وأن هذا التطبيق يُعد الأفضل من حيث العائد الاقتصادي للعامل.

كما أكد أن حافز التحصيل سيتم استثناؤه من عناصر احتساب الحد الأدنى للأجور، بما يضمن الحفاظ على حقوق العاملين وعدم تأثر الحوافز المقررة لهم، موضحًا أن تطبيق العلاوة سيكون اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع الالتزام الكامل بتطبيق الحد الأدنى للأجور وفقًا للضوابط المنظمة.

من جانبه، أوضح المستشار القانوني للشركة القابضة أن العبرة في احتساب العلاوة ليست بالنسبة المقررة وحدها، وإنما بالوعاء الذي تُحتسب عليه، مؤكدًا أن تطبيقها على الأجر التأميني يحقق للعاملين عائدًا ماليًا هو الأكبر في تاريخ شركات مياه الشرب والصرف الصحي، مقارنة بآليات التطبيق السابقة.

واستعرض الدكتور محسن عبد الجيد دراسة تحليلية استرشادية تضمنت مقارنة بين آليات احتساب العلاوة، موضحًا بالأرقام الأثر المالي للتطبيق الجديد، والذي يحقق زيادة ملموسة في العائد الذي يحصل عليه العامل، نتيجة احتسابها على الأجر التأميني، بما يعكس حرص الشركة القابضة على اختيار الآلية التي تحقق أفضل منفعة مالية للعاملين.

وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس مصطفى الشيمي رؤساء الشركات وأعضاء اللجان النقابية ومسؤولي الموارد البشرية بضرورة التواصل المباشر مع العاملين داخل الشركات التابعة، وشرح آلية تطبيق العلاوة وآثارها المالية بصورة واضحة، بما يعزز الثقة ويؤكد أن جميع الإجراءات التي تتخذها الشركة القابضة تستهدف في المقام الأول تحقيق مصلحة أبنائها العاملين وتحسين مستوى معيشتهم.

القابضة للمياه العلاوه الدورية الزيادة السنوية مياه الشرب الصرف الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

رفض 35 مليون جنيه.. إمام عاشور يفاجئ الأهلي ويتمسك بمناقشة عروض رحيله

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 14-7-2026.. آخر تحديث

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الارتفاع

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في مصر .. عيار 21 يواصل الارتفاع

هانى ابوريده

أبو ريدة يحسم الجدل حول مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في البنوك.. آخر تحديث الآن

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في البنوك .. آخر تحديث الآن

المحامية لؤة خلف

هل بسبب الحجاب؟ نقابة المحامين تحسم الجدل وتكشف السبب الحقيقي لوقف محامية سوهاج.. القصة الكاملة

دونالد ترامب

ترامب يطالب دول الخليج بدفع تعويضات للولايات المتحدة مقابل حراسة مضيق هرمز

إنفانتينو رئيس الفيفا

احتجاجا على فساد الفيفا.. مظاهرات تجتاح شوارع سويسرا للمطالبة بإقالة إنفانتينو

ترشيحاتنا

مضيق هرمز

وزير أردني سابق: إيران تريد أن تفرض سيادتها على مضيق هرمز بالكامل وأمريكا ترى أحقية الجميع في المرور

هاني عمارة: تغليظ العقوبات وحملات التوعية لمواجهة رشق القطارات بالحجارة

هاني عمارة: تغليظ العقوبات وحملات التوعية لمواجهة رشق القطارات بالحجارة

مضيق هرمز- أرشيفية

هجوم صاروخي يستهدف ناقلة أثناء عبور مضيق هرمز قرب سواحل عُمان

بالصور

بعد إصابة ابن سالي عبد السلام.. كل ما تريد معرفته عن الوحمة الدموية

بعد إصابة ابن سالى عبد السلام.ما هى الوحمة الدموية
بعد إصابة ابن سالى عبد السلام.ما هى الوحمة الدموية
بعد إصابة ابن سالى عبد السلام.ما هى الوحمة الدموية

شاهد.. ولي عهد النرويج يقود احتفالات عودة بعثة المنتخب من كأس العالم

ولي العهد النرويجي
ولي العهد النرويجي
ولي العهد النرويجي

هل يجب غسل المشروم قبل الطهي أم مسحه فقط؟.. الطريقة الصحيحة التي يوصي بها الخبراء

مشروم
مشروم
مشروم

بعد اكتشاف إصابته بوحمة دموية.. سالي عبد السلام تطلب الدعاء لابنها هارون

بعد اكتشاف إصابته بوحمة دموية.. سالي عبد السلام تطلب الدعاء لابنها هارون
بعد اكتشاف إصابته بوحمة دموية.. سالي عبد السلام تطلب الدعاء لابنها هارون
بعد اكتشاف إصابته بوحمة دموية.. سالي عبد السلام تطلب الدعاء لابنها هارون

فيديو

أزمة جوري بكر

هل زواج أصحاب متلازمة داون في شرع ربنا؟.. القصة الكاملة لأزمة جوري بكر

ندى

اعتبريها صفقة.. فتاة تتهم والدها بالاتجار بها وإجبارها على الزواج من مسن عربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد