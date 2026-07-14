هاني عمارة: تغليظ العقوبات وحملات التوعية لمواجهة رشق القطارات بالحجارة

أثار تداول مقطع فيديو لمجموعة من الصبية وهم يقومون برشق أحد قطارات السكك الحديدية بالحجارة أثناء سيره في محافظة أسوان، وقد وثقت هذه الواقعة سيدة ونشرتها على مواقع التواصل الاجتماعى، حالة من الغضب فى الشارع المصرى.

وفى ضوء هذا الأمر قال هاني عمارة كاتب صحفي متخصص في قطاع النقل، إن وزارة النقل تواجهه هذه الظواهر من خلال التحرك على مسارين؛ الأول مسار لتوعية المواطنين، حيث قامت بحملات توعية كبيرة جدا، وركزت على المناطق التى يحدث فيها مثل هذه التصرفات كمحافظات الوجه البحرى، وشاركت فيها وزارة التربية والتعليم والاوقاف، وشخصيات عامة، لأن الهدف منها رفع الوعى.

وأضاف هاني عمارة خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صباح الخير يا مصر على الفضائية المصرية الأولى: أن المسار الثانى هو القانونى من خلال تغليظ العقوبات على من يتعدى على منشآت السكة الحديد او الممتكات العامة.

وتابع الكاتب الصحفى: رأينا التحرك الفعال لوزارة الدخلية إذ تم القبض على من قاموا برشق القطار بالحجارة بسرعة، وسينالوا عقابهم، إذ تصل عقوبة من يفعل ذلك الى الحبس وغرامة 20 الف جنيه.



ونوه هاني عمارة أن هذه الواقعة رصدت جانبا من السلبية تجاه من يرشق القطار بالحجارة، حتى وصل الأمر الى أن تقوم سيدة برصدها وتصويرها، وهذا نوع من التوعية العامة، والتطور الإيجابى.