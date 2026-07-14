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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يكلف باستكمال رفع كفاءة الطريق الدائرى بلانة / كلابشة بمسافة 2 كم

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح
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أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان تكليفاته للجهات المختصة بفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة لإستكمال تنفيذ مشروع رفع كفاءة الطريق الدائرى بلانة / كلابشة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود التنمية الشاملة .

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير شبكات الطرق وتعزيز مشروعات البنية التحتية .

وقدم محافظ أسوان شكره لوزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير ، وأيضاً للهيئة العامة للطرق والكبارى بقيادة اللواء محمد حسن مصطفى على الدعم المتواصل للإنتهاء من تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بقطاع الطرق والكبارى .

إستكمال أعمال رفع كفاءة الطريق

وفى هذا الإطار ، تجرى حالياً أعمال رصف مسافة 2 كم بداية من قرية وادى العرب وحتى مدخل مدينة نصر النوبة ، فى القطاع الممتد من الكيلو 13 إلى الكيلو 15، وذلك بعد الإنتهاء من تنفيذ أعمال الرصف بالقطاع من الكيلو 1 إلى الكيلو 12، بما يسهم فى تحسين السيولة المرورية، ورفع كفاءة الطريق، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لمستخدميه .

تنفيذ متوازى لمشروعات الغاز الطبيعى

وفى سياق متصل، يجرى بالتوازى إستكمال أعمال تنفيذ شبكة الغاز الطبيعى حيث يتم تركيب المحابس بالقطاع من الكيلو 20 وحتى الكيلو 35.5 بما يعكس التكامل بين مختلف مشروعات البنية التحتية ، فيما تم الإنتهاء من أعمال الإتاحة ، والرفع المساحى ، وإعداد التصميمات الخاصة بالقطاع من الكيلو 35.5 وحتى الكيلو 38 تمهيداً لإستكمال مراحل التنفيذ.

متابعة ميدانية لضمان جودة التنفيذ

ويأتى ذلك فى ظل المتابعة المستمرة من المهندس إسلام فوزى رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى ، ومحمد عبد العزيز رئيس مركز ومدينة نصر النوبة، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ، وتحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة فى التنفيذ بما يواكب مستهدفات الدولة فى تطوير البنية الأساسية.

التأكيد على إستمرار معدلات الإنجاز

وأكد محافظ أسوان على أهمية مواصلة العمل بالمشروعات الجارية وفق البرامج الزمنية المقررة ، مع التنسيق الكامل بين الجهات المنفذة، بما يضمن سرعة الإنجاز ، وتحقيق الإستفادة القصوى من الإستثمارات التى تضخها الدولة فى مشروعات الطرق والمرافق ، وتحسين جودة الحياة للمواطنين .

تواصل محافظة أسوان تنفيذ مشروعات تطوير شبكة الطرق والبنية التحتية بمركز نصر النوبة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال إستكمال أعمال الرصف وتنفيذ شبكة الغاز الطبيعى بما يعزز كفاءة الخدمات ، ويحسن حركة التنقل ، ويدعم مسيرة التنمية المستدامة بمختلف قرى ومراكز المحافظة .

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