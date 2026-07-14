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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخطاء شائعة في استخدام التكيف قد تؤثر على حياتك

أخطاء شائعه فى استخدام التكيف قد تؤثلر على الصحة
أخطاء شائعه فى استخدام التكيف قد تؤثلر على الصحة
رنا عصمت
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لا غنى عن استخدام أجهزة التكييف مع ارتفاع درجات الحرارة وذلك على الرغم من استهلاكها للكثير من الكهرباء لذا هناك عدد من الأخطاء التي يجب تجنبها لتسببها في مضاعفة فواتير الكهرباء عند استخدام تلك المكيفات وذلك بجانب بعض القواعد التي يجب الانتباه إليها أيضا عند شراء أجهزة التكييف وهي كالتالي وفقا لموقع thespruce.

1--تخزين المواد القابلة للاشتعال بالقرب من التكييف

يؤدي السماح للمواد القابلة للاحتراق مثل الورق وتراكم الأوراق وغيرها من الحطام أو البنزين بالقرب من نظام تكييف الهواء إلى تعريض الجهاز لخطر الاشتعال، حافظ على المساحة المحيطة بوحدتك خالية ونظيفة مع وجود أي مواد أو حطام على بعد 3 أقدام على الأقل.

2--الملوثات في النظام

يمكن أن تؤدي الحرارة والضغط المرتفعان في نظام تكييف الهواء إلى إدخال أي عدد من الملوثات التي يمكن أن تسبب الضرر، يشمل ذلك الهواء والرطوبة والأوساخ والحطام والأوراق والسخام والأحماض وحتى فضلات الطيور والآفات.

3-اجهزة استشعار مدمجة
 

يجب اختيار مكيف الهواء الذي تحتوي على اجهزة استشعار مدمجة، وذلك لفائدتها في التحكم في بيئة الغرفة ودرجة حرارتها، وفائدتها في ضبط درجة حرارة المكيف تلقائيا.

4-عدم الانتباه إلى الصيانة

عدم الانتبه إلى الصيانة بشكل دوري يؤدي إلى تعطل بعض الأجزاء في التكييف مثل المحركات والمكثفات مما يجعل نظام التشغيل أقل كفاءة ومنع الأعطال المحتملة.

5-عدم ضبط التكييف أثناء النوم

يجب الحرص على تشغيل نظام النوم في التكييف يوفر خاصية تغيير درجات الحرارة لتناسب الشخص النائم


 

أخطاء شائعه فى استخدام التكيف قد تؤثلر على الصحة شراء أجهزة التكييف التكييف ضبط التكييف أثناء النوم

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