قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الإنتاج الحربي: تأهيل الكوادر الفنية والقيادية أولوية لدعم التطوير وزيادة الإنتاجية
منع الصحفيين من دخول محاكمة صبري نخنوخ وآخرين في اقتحام معرض سيارات التجمع
تفاصيل كراسة شروط شقق التعاونيات في 6 أكتوبر.. الأسعار وأنظمة السداد
اتحاد الكرة يوجه الشكر للجنة الحكام واللجنة الفنية الخاصة بها
النيابة تطالب توقيع أقصى عقوبة على صبري نخنوخ وآخرين في قضية معرض سيارات التجمع
رئيس الهيئة العربية للتصنيع يتفقد مشروعات حياة كريمة 1 بأسيوط ويوجه بتكثيف الأعمال وتسريع التنفيذ
رفضت أكون سلعة.. استغاثة من فتاة بالغربية: تعرضت للطرد بعد رفضي الزواج مقابل المال
ألفاظ خارجة.. نقابة الموسيقيين تقرر رفع الإيقاف عن يارا حجازي
البرلمان يوفق علي مقترح توحد القواعد القانونية داخل «جهاز مستقبل مصر»
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا بشان أرض نادي الزمالك التابعة للأوقاف.. تفاصيل
هزة أرضية شرق القاهرة نتيجة أعمال إنشائية
فيديو “يا ساقط” راح لحاله.. عبدالناصر زيدان يكشف تفاصيل أزمة مرتضى منصور| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 60 طنًا من مقطعات الدواجن والمخللات غير صالحة للاستهلاك بالجيزة

دواجن فاسدة
دواجن فاسدة
أحمد زهران
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت التموينية والتي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح المحافظ أن الحملات التموينية تمكنت من ضبط 15 طنًا من مقطعات الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل منشأة غير مرخصة بمركز ومدينة كرداسة، كما تم ضبط منشأة غير مرخصة بمركز ومدينة البدرشين تُستخدم في تصنيع المخللات دون الالتزام بالاشتراطات الصحية، حيث جرى التحفظ على 45 طنًا من المخللات، ليصل إجمالي المضبوطات إلى 60 طنًا من الأغذية غير المطابقة للاشتراطات الصحية.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري أن المحافظة لن تتهاون مع أي ممارسات تمس صحة المواطنين أو تهدد سلامتهم مشددًا على استمرار الحملات الرقابية اليومية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية والتعامل بكل حسم مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين بما يضمن الحفاظ على صحة المواطنين وتحقيق الانضباط بالأسواق.

من جانبه، أوضح السيد بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

وأضاف أن مديرية التموين وإداراتها الفرعية حررت 3555 محضرًا تموينيًا خلال شهر يونيو الماضي، في إطار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والأنشطة التموينية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقوانين المنظمة للتداول والتخزين.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة لحوم فاسدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

رفض 35 مليون جنيه.. إمام عاشور يفاجئ الأهلي ويتمسك بمناقشة عروض رحيله

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 14-7-2026.. آخر تحديث

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الارتفاع

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في مصر .. عيار 21 يواصل الارتفاع

هانى ابوريده

أبو ريدة يحسم الجدل حول مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في البنوك.. آخر تحديث الآن

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في البنوك .. آخر تحديث الآن

المحامية لؤة خلف

هل بسبب الحجاب؟ نقابة المحامين تحسم الجدل وتكشف السبب الحقيقي لوقف محامية سوهاج.. القصة الكاملة

دونالد ترامب

ترامب يطالب دول الخليج بدفع تعويضات للولايات المتحدة مقابل حراسة مضيق هرمز

إنفانتينو رئيس الفيفا

احتجاجا على فساد الفيفا.. مظاهرات تجتاح شوارع سويسرا للمطالبة بإقالة إنفانتينو

ترشيحاتنا

مضيق هرمز

وزير أردني سابق: إيران تريد أن تفرض سيادتها على مضيق هرمز بالكامل وأمريكا ترى أحقية الجميع في المرور

هاني عمارة: تغليظ العقوبات وحملات التوعية لمواجهة رشق القطارات بالحجارة

هاني عمارة: تغليظ العقوبات وحملات التوعية لمواجهة رشق القطارات بالحجارة

مضيق هرمز- أرشيفية

هجوم صاروخي يستهدف ناقلة أثناء عبور مضيق هرمز قرب سواحل عُمان

بالصور

بعد إصابة ابن سالي عبد السلام.. كل ما تريد معرفته عن الوحمة الدموية

بعد إصابة ابن سالى عبد السلام.ما هى الوحمة الدموية
بعد إصابة ابن سالى عبد السلام.ما هى الوحمة الدموية
بعد إصابة ابن سالى عبد السلام.ما هى الوحمة الدموية

شاهد.. ولي عهد النرويج يقود احتفالات عودة بعثة المنتخب من كأس العالم

ولي العهد النرويجي
ولي العهد النرويجي
ولي العهد النرويجي

هل يجب غسل المشروم قبل الطهي أم مسحه فقط؟.. الطريقة الصحيحة التي يوصي بها الخبراء

مشروم
مشروم
مشروم

بعد اكتشاف إصابته بوحمة دموية.. سالي عبد السلام تطلب الدعاء لابنها هارون

بعد اكتشاف إصابته بوحمة دموية.. سالي عبد السلام تطلب الدعاء لابنها هارون
بعد اكتشاف إصابته بوحمة دموية.. سالي عبد السلام تطلب الدعاء لابنها هارون
بعد اكتشاف إصابته بوحمة دموية.. سالي عبد السلام تطلب الدعاء لابنها هارون

فيديو

أزمة جوري بكر

هل زواج أصحاب متلازمة داون في شرع ربنا؟.. القصة الكاملة لأزمة جوري بكر

ندى

اعتبريها صفقة.. فتاة تتهم والدها بالاتجار بها وإجبارها على الزواج من مسن عربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد