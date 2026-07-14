ضبط 60 طنًا من مقطعات الدواجن والمخللات غير صالحة للاستهلاك بالجيزة

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت التموينية والتي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح المحافظ أن الحملات التموينية تمكنت من ضبط 15 طنًا من مقطعات الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل منشأة غير مرخصة بمركز ومدينة كرداسة، كما تم ضبط منشأة غير مرخصة بمركز ومدينة البدرشين تُستخدم في تصنيع المخللات دون الالتزام بالاشتراطات الصحية، حيث جرى التحفظ على 45 طنًا من المخللات، ليصل إجمالي المضبوطات إلى 60 طنًا من الأغذية غير المطابقة للاشتراطات الصحية.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري أن المحافظة لن تتهاون مع أي ممارسات تمس صحة المواطنين أو تهدد سلامتهم مشددًا على استمرار الحملات الرقابية اليومية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية والتعامل بكل حسم مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين بما يضمن الحفاظ على صحة المواطنين وتحقيق الانضباط بالأسواق.

من جانبه، أوضح السيد بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

وأضاف أن مديرية التموين وإداراتها الفرعية حررت 3555 محضرًا تموينيًا خلال شهر يونيو الماضي، في إطار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والأنشطة التموينية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقوانين المنظمة للتداول والتخزين.