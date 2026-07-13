قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الجندي: الفرح بنعمة ربنا عبادة.. والحزن وقت الفرح مجافاة للمنعم
مصر تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الكويت والبحرين وسلطنة عُمان والأردن
مصر تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الكويت والبحرين وسلطنة عُمان والأردن وتعرب عن تضامنها الكامل مع الدول الأربع
طرح تجريبي لوحدات الإيجار المدعوم للشباب .. برلماني : نثمن استجابة الحكومة
بعد خضوع حسام حسن لها .. معلومات هامة عن عملية القسطرة القلبية ومتى يحتاجها المريض
ماذا يحدث للقلب عند تناول البامية
خالد الغندور يثير الجدل : ممكن يلعبوا نهائي كاس العالم في الشيزوفرينيا
قيادة خاتم الأنبياء : لن يُسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز
مع القطاع الخاص .. وزارة العمل تعلن عن 1230 فرصة توظيف للشباب
أسعار الذهب في مصر الآن .. عيار 21 مفاجآة
وزير الرياضة يبحث التعاون في اكتشاف وصقل المواهب مع أكاديميات رايت تو دريم
مفتي الجمهورية ومدير مكتبة الإسكندرية يوقعان مذكرة تعاون لصون التراث الإفتائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إحلال وتجديد خط مياه بقرية أم خنان بالجيزة لتحسين انتظام الخدمة

محافظة الجيزة
محافظة الجيزة
أحمد زهران
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة موقف الشكاوى الواردة عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" موجهًا بسرعة فحصها والاستجابة لها وإزالة أسبابها مع المتابعة الميدانية لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا الإطار استجابت المحافظة لشكوى أهالي شارع علي إسماعيل بجوار الجمعية الزراعية بقرية أم خنان بمدينة الحوامدية حيث قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال إحلال وتجديد خط مياه بلاستيكي قطر 110 مم بطول 100 متر على نفقتها، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمة وانتظام ضخ مياه الشرب للمواطنين.

كما تعاملت المحافظة مع شكوى سكان شوارع سعد زغلول والحرية وأبو شريف بمنطقة الجمعية الزراعية بقرية بشتيل التابعة لمركز ومدينة أوسيم، بشأن طفوحات الصرف الصحي، حيث تم الدفع بسيارات الشفط وتنفيذ أعمال التطهير والصيانة الدورية لشبكة الصرف الصحي وشفط المياه المتراكمة، للحد من آثار المشكلة والحفاظ على استمرارية الخدمة، لحين تنفيذ الحلول الدائمة اللازمة لمواجهة الزيادة في التصرفات الناتجة عن الكثافات السكانية والتوسعات العمرانية.

وفي مجال التصدي للمخالفات، تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أوسيم من إزالة أعمال بناء مخالفة تمثلت في إزالة سقفي الدورين الخامس والسادس بعقار مخالف بشارع السلام بقرية لعبة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف كما تم تنفيذ حملة لرفع الإشغالات وإزالة تعديات الباعة الجائلين بشارع الحرية، وتمهيد الطريق بالمعدات لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين.

وبشأن شكوى سكان شارع عمرو بن العاص بمنطقة المطبعة بفيصل من طفوحات الصرف الصحي، أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأنه تم تركيب عدد (2) بدالة بشارعي علي عفت والمنشية بميدان الساعة لنقل التصرفات إلى جانب استمرار الدفع بسيارات الشفط لرفع المياه الناتجة عن الطفح وذلك لحين تنفيذ المشروع المقترح لتطوير شبكة الصرف الصحي بالمنطقة والقضاء على المشكلة بشكل نهائي.

وفيما يتعلق بشكوى المواطنين بشأن تدني مستوى النظافة بكوبري القصبجي نسق حي جنوب الجيزة مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل لتنفيذ حملة شملت أعمال الكنس والتجريد ورفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بالكوبري والمناطق المحيطة.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة الصرف الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عدى الـ 6700.. سعر الذهب اليوم يسجل ارتفاعا جديدا

هلال شهر صفر

اللهم بلغنا رمضان.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر صفر.. غداً الثلاثاء

البنزين

بعد قرارات مجلس الوزراء.. سعر البنزين والسولار اليوم الإثنين

الدواجن

تحذير عاجل للمواطنين بشأن هذا النوع من الدواجن.. والكيلو يسجل 65 جنيها

سعر الدولار

ارتفع 81 قرشا.. سعر الدولار في مصر اليوم 13-7-2026

تحويل العدادات الكودية إلى قانونية

بدون تصالح.. تحويل العدادات الكودية إلى قانونية متاح فورًا لهذه الفئات

الذهب

الذهب ينخفض بأكثر من 1.7% إلى نحو 4050 دولارا للأوقية.. والشعبة تفجر مفاجأة

الذهب

تراجع 900 جنيه عن أعلى مستوياته..سعر الذهب اليوم

ترشيحاتنا

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم في مصر .. الدولار يواصل الارتفاع واليورو فوق 57 جنيهًا

جانب من اللقاء

وزيرة الإسكان تلتقي مسئولي مصر إيطاليا لبحث التعاون

تداولات سوق الصرف الأجنبي في نيجيريا تهبط 46% خلال أسبوع

تداولات سوق الصرف الأجنبي في نيجيريا تهبط 46% خلال أسبوع

بالصور

أحمد عبدالوهاب من مكتبة الإسكندرية : البيت بيتك محطة مهمة في مسيرتي ... والجمهور ارتبط بورد على فل وياسمين لبساطته

أحمد عبد الوهاب
أحمد عبد الوهاب
أحمد عبد الوهاب

بالأسود.. زوجة رامى صبرى تثير الجدل بإطلالة لافتة

زوجة رامى صبرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة
زوجة رامى صبرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة
زوجة رامى صبرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

هل شرب كميات كبيرة من الماء بعد تناول الأكل مباشرة آمن؟

هل شرب كميات كبيرة من الماء بعد تناول الاكل مباشرة امن؟
هل شرب كميات كبيرة من الماء بعد تناول الاكل مباشرة امن؟
هل شرب كميات كبيرة من الماء بعد تناول الاكل مباشرة امن؟

إنزال 550 ألف زريعة أسماك بلطي نيلي في الشرقية

اسماك
اسماك
اسماك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد