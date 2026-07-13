إحلال وتجديد خط مياه بقرية أم خنان بالجيزة لتحسين انتظام الخدمة

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة موقف الشكاوى الواردة عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" موجهًا بسرعة فحصها والاستجابة لها وإزالة أسبابها مع المتابعة الميدانية لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا الإطار استجابت المحافظة لشكوى أهالي شارع علي إسماعيل بجوار الجمعية الزراعية بقرية أم خنان بمدينة الحوامدية حيث قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال إحلال وتجديد خط مياه بلاستيكي قطر 110 مم بطول 100 متر على نفقتها، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمة وانتظام ضخ مياه الشرب للمواطنين.

كما تعاملت المحافظة مع شكوى سكان شوارع سعد زغلول والحرية وأبو شريف بمنطقة الجمعية الزراعية بقرية بشتيل التابعة لمركز ومدينة أوسيم، بشأن طفوحات الصرف الصحي، حيث تم الدفع بسيارات الشفط وتنفيذ أعمال التطهير والصيانة الدورية لشبكة الصرف الصحي وشفط المياه المتراكمة، للحد من آثار المشكلة والحفاظ على استمرارية الخدمة، لحين تنفيذ الحلول الدائمة اللازمة لمواجهة الزيادة في التصرفات الناتجة عن الكثافات السكانية والتوسعات العمرانية.

وفي مجال التصدي للمخالفات، تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أوسيم من إزالة أعمال بناء مخالفة تمثلت في إزالة سقفي الدورين الخامس والسادس بعقار مخالف بشارع السلام بقرية لعبة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف كما تم تنفيذ حملة لرفع الإشغالات وإزالة تعديات الباعة الجائلين بشارع الحرية، وتمهيد الطريق بالمعدات لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين.

وبشأن شكوى سكان شارع عمرو بن العاص بمنطقة المطبعة بفيصل من طفوحات الصرف الصحي، أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأنه تم تركيب عدد (2) بدالة بشارعي علي عفت والمنشية بميدان الساعة لنقل التصرفات إلى جانب استمرار الدفع بسيارات الشفط لرفع المياه الناتجة عن الطفح وذلك لحين تنفيذ المشروع المقترح لتطوير شبكة الصرف الصحي بالمنطقة والقضاء على المشكلة بشكل نهائي.

وفيما يتعلق بشكوى المواطنين بشأن تدني مستوى النظافة بكوبري القصبجي نسق حي جنوب الجيزة مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل لتنفيذ حملة شملت أعمال الكنس والتجريد ورفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بالكوبري والمناطق المحيطة.