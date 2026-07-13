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ماذا يحدث للقلب عند تناول البامية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للقلب عند تناول البامية

البامية والقلب
البامية والقلب
اسماء محمد
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تعد البامية من أشهر الأطعمة التي يمكن تقديمها على مائدة السفرة .. ولكن ما تأثيرها على القلب؟

و وفقا لما ذكره موقع كيلافند كلينك تعزز البامية صحة القلب فاتباع نظام غذائي صحي للقلب والحفاظ على مستويات الكوليسترول ضمن المعدل الطبيعي هما طريقتان لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. والبامية تُعدّ إضافة مثالية لنظام غذائي صحي للقلب.

أظهرت مراجعة لتسع تجارب سريرية أن الأشخاص الذين يتناولون البامية يومياً شهدوا انخفاضاً ملحوظاً في:

الدهون الثلاثية (الدهون التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية)
إجمالي الكوليسترول
البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL أو الكوليسترول "الضار")
مستويات السكر في الدم كما وجدت الدراسة زيادة كبيرة في البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL أو الكوليسترول الجيد

أنت بحاجة إلى كمية كافية من الكوليسترول الجيد (HDL) للحفاظ على نقاء دمك وتقليل خطر إصابتك بأمراض القلب والأوعية الدموية."

يحتوي البامية على نسبة عالية من البوليفينولات ، التي يمكن أن تخفض ضغط الدم والكوليسترول والالتهاب المرتبط بأمراض القلب ويمكن أن تساعد البوليفينولات في مكافحة الجذور الحرة، وهو أمر مفيد للغاية فالجذور الحرة قادرة على إتلاف الخلايا، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل السرطان، ومرض الزهايمر، ومرض باركنسون، والسكري من النوع الثاني.

البامية القلب الكوليسترول تأثير البامية على القلب فوائد البامية

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