بعد تصريح الأهلي هيكسب الدوري 7 سنين .. الغندور يهاجم ياسين منصور

انتقد الإعلامي خالد الغندور تصريحات رجل الأعمال ياسين منصور، نائب رئيس النادى الأهلى بشأن توقع تتويج الفريق بالدوري لسبع سنوات متتالية قادمه، مؤكدا أن مثل هذه التوقعات تتنافى مع طبيعة كرة القدم ومبادئ التنافس الرياضي.

و كتب الغندور عبر فيسبوك:اي حد يقول ان فريقه هيكسب الدوري لمدة ٧ سنوات قادمة و ان مافيش فريق هيكسب البطولة الا فريقه تعرف علي طول ان هذا الشخص ليس له علاقة بالرياضة و كرة القدم و مفهوم التنافس علي المستوي الإحترافي.

وكان قد أكد رجل الأعمال ياسين منصور، نائب رئيس النادى الأهلى، أن الفريق الأحمر سيعود إلى منصات التتويج، مرة أخرى، خلال الموسم الجديد.

وجه الإعلامي عمرو أديب سؤالا: «أخبار الأهلى إيه بعد فوز الزمالك بالدورى؟»، ليرد ياسين منصور قائلًا: «مفيش فايدة فيك، إن شاء الله السنة دى مش هتشوفوا حاجة خالص، وهتشوفوا حاجة جديدة بإذن الله».



وتابع أديب قائلًا: «حاجة تانى مشوفتهاش؟ ما الأهلى بياخد الدورى دايما»، ليرد منصور: «الأهلى هيرجع تانى يكسب الدورى، وهتقعدوا 6 أو 7 سنين تانيين من غيره. وأنا ببشرك إن الأهلى هياخد الدورى والكونفدرالية، وأى فريق فى العالم بيتعثر، وكانت فيه فترة معينة حصلت فيها حاجات كتير».