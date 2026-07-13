شاهد.. التحضيرات الأخيرة قبل انطلاق حفل وضع حجر أساس فرع الأهلي بالمنصورة الجديدة

تواصلت الاستعدادات النهائية لانطلاق حفل وضع حجر الأساس لفرع النادي الأهلي بمدينة المنصورة الجديدة، والمقرر إقامته اليوم، بحضور مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، بجانب عدد من الوزراء والشخصيات العامة والرياضية.

يأتي المشروع ضمن خطة النادي الأهلي للتوسع في إنشاء فروع جديدة بالمحافظات، بالتعاون مع شركتي دلتا كابيتال للتطوير العقاري ونيشنز أوف سكاي، وذلك في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز انتشار النادي وتقديم خدماته لعدد أكبر من الأعضاء.

كان النادي الأهلي قد نشر صورًا من التجهيزات الأخيرة لموقع الحفل، استعدادًا لانطلاق مراسم وضع حجر الأساس إيذانًا ببدء تنفيذ المشروع في مدينة المنصورة الجديدة.