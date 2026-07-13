قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الجندي: الفرح بنعمة ربنا عبادة.. والحزن وقت الفرح مجافاة للمنعم
مصر تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الكويت والبحرين وسلطنة عُمان والأردن
مصر تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الكويت والبحرين وسلطنة عُمان والأردن وتعرب عن تضامنها الكامل مع الدول الأربع
طرح تجريبي لوحدات الإيجار المدعوم للشباب .. برلماني : نثمن استجابة الحكومة
بعد خضوع حسام حسن لها .. معلومات هامة عن عملية القسطرة القلبية ومتى يحتاجها المريض
ماذا يحدث للقلب عند تناول البامية
خالد الغندور يثير الجدل : ممكن يلعبوا نهائي كاس العالم في الشيزوفرينيا
قيادة خاتم الأنبياء : لن يُسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز
مع القطاع الخاص .. وزارة العمل تعلن عن 1230 فرصة توظيف للشباب
أسعار الذهب في مصر الآن .. عيار 21 مفاجآة
وزير الرياضة يبحث التعاون في اكتشاف وصقل المواهب مع أكاديميات رايت تو دريم
مفتي الجمهورية ومدير مكتبة الإسكندرية يوقعان مذكرة تعاون لصون التراث الإفتائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سعفان الصغير يبكي على الهواء : كان نفسي أمي تبقى عايشة وتشوفني مع المنتخب

سعفان الصغير
سعفان الصغير
عادل نصار
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تأثر الكابتن سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، خلال حديثه عن الإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة، مؤكدًا أن فرحته بهذا النجاح كانت ستكتمل لو كانت والدته على قيد الحياة لتشاركه هذه اللحظات التي انتظرها طويلًا.

وخلال استضافته في برنامج "الصورة" المذاع عبر شاشة "النهار"، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، لم يتمالك سعفان الصغير دموعه، وانهمر في البكاء أثناء حديثه عن والدته، قائلًا: "كان نفسي أمي تبقى عايشة"، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن تراها وهي تشاهد تكريمه ونجاحه مع المنتخب الوطني.

وأوضح مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني أنه يهدي هذا الإنجاز الكبير إلى روح والدته، التي كانت دائمًا الداعم الأول له خلال مسيرته الرياضية والشخصية، مؤكدًا أنها كانت تفرح معه بكل نجاح حققه خلال السنوات الماضية، سواء في البطولات المحلية أو المحطات المهمة في مشواره الكروي.

وقال سعفان الصغير إن والدته كانت تتمنى أن تراه في أفضل حال، خاصة خلال الفترة الصعبة التي عاشها خارج مصر، مؤكدًا أن قلبها كان يتألم عليه بسبب الظروف التي مر بها أثناء فترة وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتحدث سعفان الصغير عن رحلة كفاحه خارج مصر، موضحًا أنه اضطر إلى السفر والعمل في مجالات مختلفة من أجل توفير حياة أفضل، مؤكدًا أن العمل الشريف لا يمثل عيبًا مهما كانت طبيعته.

وأضاف أنه عمل في الولايات المتحدة الأمريكية بمجالات متعددة، من بينها توصيل الطلبات والعمل في غسل السيارات وغسل الصحون، مشيرًا إلى أنه مر بفترة صعبة شعر خلالها بالانكسار، خاصة خلال عامي 1999 و2000، لكنه تمسك بالإرادة والصبر من أجل تجاوز هذه المرحلة.

وأكد سعفان الصغير أن الإنسان يجب أن يعتمد على نفسه، حتى في وجود أشخاص داعمين له، موضحًا أن أشقاءه كانوا موجودين في أمريكا ويتمتعون بالحنية والدعم، لكنه كان يرى ضرورة أن يبني طريقه بنفسه ويحافظ على كرامته وعزة نفسه.

وقال: "أنا أصغر واحد في إخواتي الـ11، عندي 8 إخوات أولاد و3 بنات"، موضحًا أنه خاض تجربة الغربة بكل صعوباتها، وتحمل مسؤولية العمل في ظروف لم تكن سهلة، لكنه يعتبرها مرحلة مهمة صنعت شخصيته وزادت من إصراره على النجاح.

وأشار مدرب حراس المنتخب إلى أن عودته إلى الولايات المتحدة مع بعثة المنتخب الوطني خلال الفترة الأخيرة كانت مختلفة تمامًا عن تجربته الأولى، موضحًا أن شعوره هذه المرة كان مليئًا بالفخر بعدما عاد إلى البلد نفسها التي شهدت فترة معاناته، ولكن هذه المرة وهو يحمل إنجازًا كبيرًا مع منتخب بلاده.

وكشف سعفان الصغير أن ابنته وأحفاده يعيشون في أمريكا، وأن ابنته عبرت عن فخرها به من خلال رسالة مؤثرة كتبتها عنه، أكدت خلالها أن والدها عاد إلى المكان الذي شعر فيه بالانكسار قبل سنوات، لكنه عاد إليه هذه المرة محققًا إنجازًا كبيرًا.

وأضاف أن العمل ليس عيبًا، وأن أي وظيفة شريفة يجب احترامها، مشيرًا إلى أنه بعد اعتزاله كرة القدم لم يجد الفرصة المناسبة داخل مصر، لذلك قرر السفر والبقاء في أمريكا لمدة خمس سنوات قبل العودة مرة أخرى.

وعاد سعفان الصغير للتأثر خلال اللقاء، مؤكدًا أن أكثر ما يؤلمه هو عدم وجود والدته لتعيش معه هذه اللحظات، قائلًا إنها كانت ستفرح كثيرًا برؤيته ضمن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، خاصة أنها عاشت معه العديد من النجاحات السابقة في الدوري والكأس.

وأكد أن والدته كانت دائمًا تشعر بالحزن عليه خلال فترة غربته، وكانت تتألم بسبب الظروف الصعبة التي مر بها، لكنه يشعر اليوم بأن كل ما حدث كان جزءًا من رحلة طويلة انتهت بتحقيق حلم كبير مع منتخب مصر.

وتحولت كلمات سعفان الصغير إلى رسالة إنسانية عن الصبر والكفاح، بعدما كشف جانبًا مختلفًا من حياته بعيدًا عن الملاعب، مؤكدًا أن النجاح الحقيقي يأتي بعد مواجهة الصعوبات والإصرار على الوصول إلى الهدف.

سعفان الصغير منتخب مصر الفراعنة لميس الحديدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عدى الـ 6700.. سعر الذهب اليوم يسجل ارتفاعا جديدا

هلال شهر صفر

اللهم بلغنا رمضان.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر صفر.. غداً الثلاثاء

البنزين

بعد قرارات مجلس الوزراء.. سعر البنزين والسولار اليوم الإثنين

الدواجن

تحذير عاجل للمواطنين بشأن هذا النوع من الدواجن.. والكيلو يسجل 65 جنيها

سعر الدولار

ارتفع 81 قرشا.. سعر الدولار في مصر اليوم 13-7-2026

الذهب

تراجع 900 جنيه عن أعلى مستوياته..سعر الذهب اليوم

تحويل العدادات الكودية إلى قانونية

بدون تصالح.. تحويل العدادات الكودية إلى قانونية متاح فورًا لهذه الفئات

الذهب

الذهب ينخفض بأكثر من 1.7% إلى نحو 4050 دولارا للأوقية.. والشعبة تفجر مفاجأة

ترشيحاتنا

نيللي كريم

نيللي كريم تبهر متابعيها بفستان أسود

كريب رول

طريقة عمل كريب رول بأسهل الخطوات

الواقعة

احتجزهن وأجبرهن على توقيع أوراق.. رجل أعمال يتعدى على بناته والأمن يفحص الواقعة| صور

بالصور

أحمد عبدالوهاب من مكتبة الإسكندرية : البيت بيتك محطة مهمة في مسيرتي ... والجمهور ارتبط بورد على فل وياسمين لبساطته

أحمد عبد الوهاب
أحمد عبد الوهاب
أحمد عبد الوهاب

بالأسود.. زوجة رامى صبرى تثير الجدل بإطلالة لافتة

زوجة رامى صبرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة
زوجة رامى صبرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة
زوجة رامى صبرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

هل شرب كميات كبيرة من الماء بعد تناول الأكل مباشرة آمن؟

هل شرب كميات كبيرة من الماء بعد تناول الاكل مباشرة امن؟
هل شرب كميات كبيرة من الماء بعد تناول الاكل مباشرة امن؟
هل شرب كميات كبيرة من الماء بعد تناول الاكل مباشرة امن؟

إنزال 550 ألف زريعة أسماك بلطي نيلي في الشرقية

اسماك
اسماك
اسماك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد