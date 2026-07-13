قيادة خاتم الأنبياء : لن يُسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز

ردت قيادة حاتم الأنبياء، قيادة الطوارئ الإيرانية، على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن ستسيطر على مضيق هرمز.

وجاء في بيان القيادة: "لا يمكن السماح لأمريكا بالتدخل في مضيق هرمز، ونحذر قادة دول المنطقة من أن أي تعاون مع الولايات المتحدة ودعم لوجستي للجيش المهاجم سيُعتبر حربًا على سيادة إيران وأمنها القومي، وإذا امتدت الحرب إلى المنطقة، فستشتعل نيرانها في جميع دولها".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت "ضربات قاسية جدًا" لإيران، مؤكدًا أن واشنطن ستواصل عملياتها ضدها.

وأضاف ترامب، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "ضربناهم بقوة شديدة الليلة الماضية، وفي كل مرة يرسلون فيها طائرة مسيّرة، نرد بضربات قاسية".



وأشار إلى أن الولايات المتحدة كانت قد توصلت إلى اتفاق مع إيران، لكنه اتهم طهران بالتراجع عنه، قائلاً: "كان لدينا اتفاق، وكل شيء كان قد أُنجز، لكنهم خرقوه. إنهم دائمًا ما ينقضون الاتفاقات، لقد أبرمنا معهم نحو عشرة اتفاقات".



وتابع: "سنواصل ضربهم بقوة، وسنواصل السيطرة على المضيق، وربما سنديره أيضًا، وسنصبح حراس المضيق، وربما نطلق على أنفسنا اسم (الملاك الحارس للمضيق)".