مصر تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الكويت والبحرين وسلطنة عُمان والأردن وتعرب عن تضامنها الكامل مع الدول الأربع

أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الاثنين، الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي استهدفت الكويت والبحرين وسلطنة عُمان والأردن، والمنشآت التابعة لهذه الدول في المنطقة.

وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن هذه الأعمال تمثل انتهاكًا مرفوضًا لسيادة الدول الأربع وتهديدًا مباشرًا لأمنها وسلامة أراضيها، فضلًا عما تنطوي عليه من تصعيد خطير من شأنه توسيع دائرة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وجددت رفضها القاطع لأي ممارسات تستهدف أمن الدول العربية الشقيقة أو تعرض شعوبها ومنشآتها للخطر.

وأعربت عن تضامنها الكامل مع الكويت والبحرين وسلطنة عُمان والأردن، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يمس أمنها واستقرارها.

وأكدت ضرورة وضع حد فوري لهذه الاعتداءات، واحترام أحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، والعمل على تجنيب المنطقة المزيد من التصعيد.