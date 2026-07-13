ترامب يعيد فرض الحصار على إيران.. ويؤكد: سنأخذ رسوما 20% من السفن العابرة لمضيق هرمز

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أن مضيق هرمز "سيبقى مفتوحًا، سواء بوجود إيران أو من دونها"، مؤكدًا إعادة فرض الحصار على إيران، والذي سيمنع فقط السفن الإيرانية أو السفن المتعاملة مع طهران من الدخول أو الخروج.

وأضاف ترامب أن جميع الدول الأخرى ستتمكن من استخدام المضيق بحرية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستتولى، اعتبارًا من الآن، مهمة "حراسة المضيق".

وأوضح أنه، "من باب العدالة"، ستتقاضى واشنطن رسوماً تعادل 20% من قيمة الشحنات العابرة؛ لتغطية تكاليف توفير الأمن والسلامة في هذا الممر البحري (شديد التقلب)".

وأكد ترامب أن إجراءات تنفيذ هذه الخطة والاستعدادات اللازمة لها ستبدأ على الفور.